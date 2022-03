Primicia en ¡HOLA!, Francisco Rivera: 'No creo nada de lo que están diciendo y no entiendo por qué se han ido por el lado del escándalo'

Francisco Rivera ha salido al paso en defensa de su hermano, Cayetano Rivera. En la revista ¡HOLA! de esta semana, que está ya a la venta en tu quiosco habitual, el mayor de los hijos de Francisco Rivera, "Paquirri", y Carmen Ordónez comenta las que su hermano ha calificado en un comunicado como "graves especulaciones" sobre su persona que están dañando su honor, su imagen y causando un profundo daño a su familia. 'No me creo nada de lo que están diciendo. Y no entiendo por qué se han ido por el lado del escándalo', contesta rotundo el diestro en declaraciones a la revista ¡HOLA!.

En la edición de la revista de esta semana, el también empresario habla del comunicado que ha emitido Cayetano y aclara si ha podido hablar con su hermano y con Eva González tras el revuelo suscitado. La relación entre hermanos, según confesaba hace unos días Francisco Rivera es mucho mejor de lo que parece.

Cayetano Rivera viajó a Perú por motivos profesionales, ya que el pasado 25 de noviembre toreaba en la plaza de toros del Acho (Lima), festejo celebrado con motivo de la Feria del Señor de los Milagros. En medio del enorme revuelo creado por los últimos comentarios sobre su vida privada, el torero emitió un comunicado el 2 de diciembre en el que confirmaba su intención de tomar medidas legales.

"Desde el pasado jueves 28 de noviembre en el programa de Mediaset Sálvame se vienen haciendo comentarios sobre mi persona relativos a una infidelidad, deslealtad y traición en mi matrimonio basándose en unas supuestas fotografías. El viernes 29 de noviembre, el colaborador Kiko Matamoros pronuncia mi nombre después de dos programas especulando con mi imagen, mi honor y creando una situación muy dolorosa para mi familia, mi mujer y mi hijo, menor de edad. Situación de la que se han hecho eco el resto de programas del grupo, Viva la vida y Socialité, entre otros", reza el comunicado de Cayetano Rivera. La revista ¡HOLA! de esta semana está a la venta ya en tu quiosco habitual.

