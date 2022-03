Jorge Javier Vázquez, sonriente horas antes de la nueva intervención

Este martes Jorge Javier Vázquez pasará de nuevo por el quirófano para una intervención programada, tal y como él mismo anunció el pasado mes, debido a una pequeña complicación de los dos stent que le colocaron tras sufrir un aneurisma el pasado mes de marzo. El presentador lo decía primero a sus seguidores y, poco después, a sus compañeros de Gran Hermano y concursantes del reality, causando las lágrimas de su amiga Mila Ximénez. Aunque se despidió y pidió la ayuda de Carlos Sobera y Jordi González para sustituirle en su ausencia, lo cierto es que, si todo va bien, podría llegar a estar en la final del programa.

- Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a pasar por el quirófano

Ahora, solo unas horas antes de tener que volver a ser ingresado en el hospital para ser intervenido, ha sido fotografiado entrando a una clínica estética, aunque se desconoce el motivo. Con una sonrisa, gafas de sol, su pelo natural ya con algunas zonas grises, y un jersey jaspeado, el presentador accedía a este local en Madrid con una carpeta en la mano.

Al anunciar su nueva operación mostró una vez más la positividad y buen humor del que siempre presume: "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones".

En octubre, Jorge Javier explicaba ya que, por una complicación, quizás tendría que volver a ser operado: "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%. Todavía no sé si me tengo que operar o no. Me tengo que someter a una nueva prueba, pero poca gravedad tienen que haber visto los médicos cuando me han dado la siguiente cita para un mes y pico más tarde". Eso sí, decía que uno de los motivos por los se sometió a dicha prueba fue para reducir los medicamentos que lleva tomando desde el mes de marzo.

Con la ausencia del comunicar al frente de GH VIP 7, Carlos Sobera se pondrá al frente del Límite 48 horas, mientras que Jordi González se encargará de presentar la gala de los jueves. "Dejo el programa en manos de una persona a la que admiro muchísimo y con la que vais a pasar fenomenal", le decía Jorge Javier Vázquez al recibir en plató a Carlos Sobera, que sorprendió gratamente a los telespectadores en Supervivientes 2019.

