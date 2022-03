Jorge Javier Vázquez hace llorar a Mila Ximénez en su inesperada despedida

Noche de 'despedidas' en GH VIP 7. Además de Antonio David Flores, que no consiguió salvarse de la expulsión contra Adara Molinero, Jorge Javier Vázquez también abandona el reality de Telecinco, al menos temporalmente, y podría perderse la emocionante final del concurso. El presentador tendrá que volver a pasar por quirófano el próximo martes, 3 de diciembre, para ser intervenido debido a una pequeña complicación con uno de los stent que le colocaron al sufrir un pequeño aneurisma, el pasado mes de marzo, por lo que no le ha quedado más remedio que despedirse de los habitantes de Guadalix de la Sierra. Mila Ximénez, que está especialmente unida a Jorge Javier, no ha podido evitar a romper a llorar al escuchar la noticia.

Antes de continuar la gala, Jorge Javier quiso comunicar el motivo por el que se ausentará en los próximos programas. "A partir de la semana que viene no voy a poder estar con vosotros porque tengo que volver a pasar por el quirófano. Es una operación que tenía programada desde hace algún tiempo, como un mes y medio. En principio, no reviste la importancia de la anterior. Yo espero volver para poder estar con vosotros en la final. Ojalá pueda llegar a estar. En principio no tiene por qué haber ningún problema", explicaba el presentador a los concursantes, visiblemente sorprendidos por el comunicado del catalán, quien quiso agradecerles a los habitantes el emocionante concurso que estaban realizando.

"Quería daros las gracias por si acaso no estoy en la final. Gracias por esta edición que nos habéis brindado. Gracias porque para mí ha sido una edición histórica y os seguiré viendo desde casa. Muchos besos, muchas gracias y nos vemos lo antes posible", continuaba Jorge Javier. La colaboradora de Sálvame, que guarda con Jorge Javier una estrecha relación tanto profesional como personal, se disgustó profundamente al escuchar las palabras de su amigo. "Mila, de verdad, te quiero tranquilizar. No te preocupes, a ver qué pasa. No sé cuándo nos veremos porque no sé cuándo saldrás", le dijo Jorge Javier a Mila, visiblemente disgustada, tratando de tranquilizarla.

Con la ausencia del comunicar al frente de GH VIP 7, Carlos Sobera se pondrá al frente del Límite 48 horas, mientras que Jordi González se encargará de presentar la gala de los jueves. "Dejo el programa en manos de una persona a la que admiro muchísimo y con la que vais a pasar fenomenal", le decía Jorge Javier Vázquez al recibir en plató a Carlos Sobera, que sorprendió gratamente a los telespectadores en Supervivientes 2019.

