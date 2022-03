Antonio David, expulsado en la gala de la gran confesión de Adara

Noche emocionante en Guadalix de la Sierra. El duelo entre Antonio David Flores y Adara comenzaba con unos porcentajes ciegos muy ajustados: 55,9% frente a 44,1%. Sin embargo, antes de la ceremonia de expulsión se vivieron algunos momentos que, sin lugar a dudas, marcarán la recta final del concurso. El padre de Adara, Jesús Molinero, subió a la casa de Gran Hermano para hablar con su hija, a quien no dudó en contarle el gran revuelo que ha causado fuera su relación con Gianmarco: "Hay un pequeño problemilla. Por esto de aquí – decía señalando a su micrófono- se escucha todo".

Ante esta situación, Adara acabó rompiéndose y confesando que no había sido intención suya y que no había podido evitar controlar sus sentimientos. "Tengo miedo, no quería hacerle daño, necesitaba hablar con él primero porque tenemos un bebé. Estoy en shock. No sé qué ha pasado, ni cómo ha pasado. No sé lo que siento, cuando salga necesito aclararme. Esto ha sido muy fuerte para mí. Empezó así, poco a poco… Madre mía, madre mía… No sé qué hacer. Ha pasado sin quererlo, yo no quería", decía completamente afligida, pero a la vez liberada. "Me ha venido así y no lo puedo controlar. Pido mil perdones, no he querido hacer daño a nadie pero no puedo controlar mis sentimientos. Pero la confesión de Adara no quedó ahí y la concursante acabó realizando duras y contundentes declaraciones sobre lo que sentía. "Por una parte me alegro, porque llevo tiempo aguantándome. No sé si estoy enamorada de Gianmarco y no sé si quiero seguir con Hugo porque me he dado cuenta aquí de que había cosas que no iban bien, pero tampoco sé si tienen solución. Antes de entrar aquí no era feliz. Que me perdone si le hace daño mi respuesta, pero no lo era".

Tras este esclarecedor testimonio, Adara se reunió con Antonio David Flores en el confesionario, donde la audiencia decidió que este último fuese el expulsado. Antes de despedirse, ambos pudieron hablar sobre todo lo ocurrido y el ex de Rocío Carrasco dio un bonito consejo a su compañera antes de que ambos se dijesen adiós con un cálido abrazo: "Aclárate. Aclara tu cabeza y tu corazón". "Deseo que seas muy feliz", contestaba ella. A su llegada a plató, Antonio se encontró con Kiko Jiménez, con quien protagonizó un terrible enfrentamiento por todas las declaraciones que el ex de Gloria Camila ha hecho sobre él y su relación con Rocío Carrasco mientras este estaba dentro de Guadalix.

La expulsión de Antonio David confirmaba la deseada final femenina de muchos seguidores del programa. Una noticia que se vivió con emoción dentro de la casa, aunque quedó eclipsada después de que Adara regresase y se sincerase también con sus compañeras. Después de vestirse de gallinas, comer tarta con la cara y conocer que a partir de ahora no habrá liderazgo, las concursantes procedieron a nominar. Adara, Estela y Mila fueron las que más puntos recibieron y, por tanto, se convirtieron en nominadas. Noemí y Alba Carrillo, se convirtieron en las primeras finalistas de GH VIP 7.

