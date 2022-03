El hijo de José Antonio Reyes recuerda a su padre seis meses después de su muerte

Han pasado ya seis meses desde que tuvo lugar el fatídico accidente de tráfico en el que perdió la vida el futbolista sevillano José Antonio Reyes. Seis meses en los que su familia ha intentado ir poco a poco sobreponiéndose, retomando su rutina y acostumbrándose a no poder compartir con él su día a día. No está siendo fácil, de eso no hay duda, pero siempre intentan recordarle con una sonrisa. "Te echo de menos papá. Seis meses sin ti...", es el emotivo mensaje que le ha dedicado su hijo mayor, José Antonio Reyes López junto a una foto muy especial que ha compartido en sus redes sociales.

José, que ha seguido sus pasos en el mundo del fútbol y juega como delantero en el Infantil B del Real Madrid, ha querido recordar la figura del jugador en esta fecha tan señalada, precisamente el día en el que que tuvo que decirle adiós hace medio año. Durante este tiempo, sus casi 50.000 seguidores no han dejado de mostrarle todo su cariño enviándole mensajes de apoyo muy bonitos. "Muchos éxitos. Eres un crack, llegarás muy lejos", "De tal palo, tal astilla", "Súper orgulloso que estará tu padre desde arriba", "Qué bien te sienta esa camiseta", "Que seas grande como tu padre, tanto como futbolista como persona", "¡Mucha suerte!", "Te mereces todo lo bueno que te pase", "Demuéstrales lo gran delantero que eres", "Eres la próxima estrella del balón"... son algunos de los mensajes que le mandaron el pasado 9 de noviembre, cuando publicó sus fotos oficiales de la temporada 2019/2020.

Su viuda, Noelia López, también le ha rendido un homenaje muy especial abriendo su álbum familiar y compartiendo algunas fotos entrañables. En ellas, vemos al sevillano muy sonriente disfrutando de la compañía de sus dos princesas, sus hijas hijas Noelia y Triana, de seis y dos años. "Quiero recordarle como alguien muy risueño y muy bromista", confesó Noelia en la primera entrevista que conceció en televisión tras el fallecimiento de su marido. "Imagínate, mal, muy mal, pero intentando buscar una salida por mis niñas", dijo sobre cómo se encuentra en este difícil trance que está viviendo. "Hay que recordar a Jose de la mejor manera posible, intentando avanzar... El tiempo hará que el dolor se transforme. Ahora intento estar distraída. Él lo era todo", contó en su intervención telefónica en el programa Viva la Vida.

