Todos hablan de Tamara Falcó pero... ¿qué ha hecho Félix Gómez tras la final de MasterChef?

"Yo me he lanzado a esta aventura de MasterChef por mi madre. Ella es muy fan del programa y le hace mucha ilusión verme aquí, así que voy a darlo todo en estos fogones. Quiero ser el nuevo ganador, no sé si estoy a la altura pero lo voy a intentar". Esta fue la carta de presentación de Félix Gómez en el primer programa de MasterChef Celebrity 4. El actor tenía muy claro cuál era su objetivo y estuvo a punto de conseguirlo, ya que gracias a su esfuerzo y constancia llegó hasta la final, batiéndose en duelo nada más y nada menos que con la gran favorita de esta edición, Tamara Falcó.

VER GALERÍA

El protagonista de La República y la hija de Isabel Preysler protagonizaron una final muy apretada que estuvo llena de emociones y momentos en familia muy especiales. Tamara consiguió llevarse el primer premio, pero el sevillano no puede estar más contento y orgulloso de su paso por el programa. "Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado en este viaje maravilloso que ha sido MasterChef. ¡¡Ha sido increíble sentir vuestro cariño!!", es el cariñoso mensaje que Félix compartió con sus fans. Y es que las redes sociales se volcaron con él y son muchos los que piensan que debería haber ganado el concurso.

- De la infanta Elena a Los Chunguitos: así se vivió la final de 'MasterChef Celebrity' en casa de Isabel Preysler

"Has sido un descubrimiento", "El verdadero ganador. Enhorabuena por tu trabajo y, sobre todo, por tu riqueza como persona", "Ya me gustabas de antes, ¡pero ahora más!", "Has hecho una grandísima evolución programa tras programa aprendiendo de cada crítica. Nunca una mala palabra, ni un mal gesto, siempre compañero", "Sigue siendo tan cercano, trabajador y buena persona", "Sin duda, el mejor concursante de esta edición", "Deberías haber ganado, pero felicidades por esa segunda posición", "Fue una final complicada para la audiencia. Dos finalistas ejemplares como personas, como concursantes y como profesionales", "No habrás ganado, pero has ganado el corazón y el respeto de muchísima gente", "Te mereces todo lo bueno que te pase", "Me ha encantado tu humildad. Me he emocionado cuando has recordado a tus abuelos", "Eres un campeón, siempre serás nuestro ganador"... son algunos de los comentarios que le han dejado.

VER GALERÍA

Como decíamos, a pesar de el triunfo de Tamara Falcó ha acaparado más titulares, la segunda posición de Félix Gómez también ha sido muy comentada. Todos alaban el buen trabajo que ha hecho, su increíble capacidad de concentración, lo mucho que ha evolucionado programa tras programa y la bondad y generosidad que ha demostrado con todos sus compañeros. De hecho, también han alabado la humildad del actor de Al salir de clase, que quiso aprovechar para dar las gracias a alguien muy importante en esta aventura. "Quiero agradecer a Cesar Martín del restaurante Lakasa y a todo su equipo todo lo que me habéis enseñado, sin vosotros no habría llegado hasta aquí".

- Félix Gómez, de su agridulce aventura en Hollywood a los fogones de MasterChef

VER GALERÍA

Ahora que ha terminado este capítulo de su vida, Félix ha decidido poner tierra de por medio y disfrutar de unos días de descanso. El sevillano ha hecho las maletas para poner rumbo a la India, tal y como ha compartido con sus seguidores. "Buenos días desde la India. Empiezo un viaje por un país que siempre quise visitar, lleno de contrastes y con una realidad muy diferente a la mía. Dicen que este país te modifica... Veré qué me depara el camino", ha escrito junto a esta imagen. El actor aprovechará para descansar después de unos meses muy intensos en los que ha estado totalmente dedicado al concurso que, para muchos, ha significado un antes y un después.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.