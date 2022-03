Adara comienza a desconfiar del apoyo de su marido, Hugo Sierra

Escuchar el mensaje de ánimo de su madre supuso un gran revulsivo para Adara Molinero en uno de sus momentos más críticos en Gran Hermano VIP. Helena aseguró a su hija en su alegato desde el plató de Telecinco que en el exterior sus seres queridos la apoyan haga lo que haga. Algo que en ese mismo momento supuso una gran alegría para la madrileña pero que después le ha dado mucho que pensar. Pocas horas antes de enfrentarse a la gala de expulsión junto a Antonio David Flores, la madrileña de 26 años ha recapacitado mucho junto a sus amigas acerca de las palabras de su progenitora, intentando encontrar un posible significado oculto en ellas. "Mi madre dijo 'todos' te apoyamos", repetía, recalcando especialmente la palabra 'todos'.

"Todos son todos. Tu chico, tu suegra, tu madre, tu bebé... Si alguien no te apoya, ¿quién va a ser? Igual un pariente lejano", la animaba Alba Carrillo intentando quitarle hierro al asunto. Sin embargo, Adara no se mostraba tan optimista. "¿Tú crees que 'todos' no comprende a tu chico? Porque entonces ya me preocupo", insistía por su parte la modelo. Lo que no le cuadraba a la antigua concursante de Gran Hermano 17 es que quien hiciera el alegato a su favor fuera su madre y no su pareja, Hugo Sierra, motivo por el que comenzó a pensar que tal vez él ni siquiera se encontrara presente en el plató. "Tú chico ya ha salido dos veces. El programa pensará en que salga alguien más. Y una madre es una madre", fue la nueva argumentación que le ofreció la ex de Feliciano López, empeñada en alejar los pensamientos negativos de la cabaza de su compañera.

También Estela Grande quiso hacer lo propio apoyando la teoría de Alba. "Claro, está bien que estando nominada hayas tenido la oportunidad de que salgan diferentes personas", le dijo sin demasiado éxito. A pesar de todos los intentos de sus amigas por reconfortarla, Adara no consiguió evitar los malos presagios respecto a su marido. Aún así, Alba se mostró más contundente que nunca: "Quítate los tapones de los oídos. Te ha dicho que te apoyan. Y a mí me pareció todo muy tranquilizador. Entienden lo que estás haciendo y apoyan tu lucha personal. Están contigo, así que adelante. Si la gente que tú quieres te apoya, lo demás te tiene que dar igual. Tu chico de dos metros está ahí y tu madre 'súperjoven' también". Unas palabras llenas de buenas intenciones que evidencian el desconocimiento de todo lo que está sucediendo en el exterior.

