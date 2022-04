These are all the Latin nominees and winners at the 2022 Grammy Awards (Updating Live)

These are all the Latin Nominees at the 2022 Grammy Awards! A diverse, talented and powerful group of artists who made an impact with their music.

Best Latin Jazz Album

MIRROR MIRROR , Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés

, Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés THE SOUTH BRONX STORY , Carlos Henriquez

, Carlos Henriquez VIRTUAL BIRDLAND , Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra TRANSPARENCY, Dafnis Prieto Sextet

Dafnis Prieto Sextet EL ARTE DEL BOLERO, Miguel Zenón & Luis Perdomo

Best Latin Pop Album

VÉRTIGO , Pablo Alborán

, Pablo Alborán MIS AMORES , Paula Arenas

, Paula Arenas HECHO A LA ANTIGUA , Ricardo Arjona

, Ricardo Arjona MIS MANOS , Camilo

, Camilo MENDÓ, Alex Cuba (WINNER)

REVELACIÓN, Selena Gomez

Best Música Urbana Album

AFRODISÍACO , Rauw Alejandro

, Rauw Alejandro EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO, Bad Bunny (WINNER)

JOSE , J Balvin

, J Balvin KG0516 , Karol G

, Karol G SIN MIEDO (DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS), Kali Uchis

Best Latin Rock or Alternative Album

DEJA , Bomba Estéreo

, Bomba Estéreo MIRA LO QUE ME HICISTE HACER (DELUXE EDITION) , Diamante Eléctrico

, Diamante Eléctrico ORIGEN, Juanes (WINNER)

CALAMBRE , Nathy Peluso

, Nathy Peluso EL MADRILEÑO , C. Tangana

, C. Tangana SONIDOS DE KARMÁTICA RESONANCIA, Zoé

Best Regional Mexican Music Album (Including Tejano)