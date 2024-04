El rey Carlos Gustavo conocía la decisión de abdicar de su prima, la reina Margarita

El anuncio de abdicación de la reina Margarita de Dinamarca en el discurso de Año Nuevo dejó al mundo completamente asombrado. Sin embargo, no para todos resultó una sorpresa, otra monarquía europea conocía ya la decisión que había tomado la soberana danesa de abdicar en favor de su hijo, el príncipe Federico. La reina Margarita habló con el Rey sueco antes de anunciar la noticia desde el Palacio de Amalienborg en Copenhague. Toda la Familia Real sueca estaba informada de lo que iba a suceder. La Reina habló personalmente con el rey Carlos Gustavo y le reveló sus planes más inmediatos, según ha revelado el jefe de información de la corte sueca al periódico Expressen.

El rey Carlos Gustavo de Suecia y la reina Margarita, además de regentes, son primos. La madre de la reina Margarita, la reina Ingrid, nacida en Suecia, era hermana del padre del rey Carlos Gustavo, el príncipe heredero Gustavo Adolfo. No sabemos si influirá en él la abdicación de la monarca danesa, pero según ha informado la Casa Real a la televisión sueca TV2, el rey Carlos Gustavo, a sus 77 años, ha manifestado que "siente un gran respeto y comprensión por la decisión de la reina Margarita de entregar el trono al príncipe heredero Federico". El pasado mes de septiembre Carlos Gustavo celebró el Jubileo de Oro tras cumplir 50 años en el trono y reunió a los miembros de la realeza nórdica en el fastuoso Palacio Real de Estocolmo, entre ellos a la reina Margarita.

-Así queda la línea de sucesión al trono danés tras la abdicación de la reina Margarita

VER GALERÍA

No obstante, no todos los países vecinos conocían los planes de Margarita de Dinamarca. El jefe de comunicaciones del Palacio de Noruega, Guri Varpe, ha informado a la agencia noruega NTB que la Familia Real de Noruega no sabía nada al respecto. En Oslo, varios periodistas de la Casa Real afirman que el anuncio de la reina Margarita les cogió totalmente por sorpresa. Es algo que no había sucedido desde el siglo XVI Dinamarca, y no quieren pensar que el rey Harald, que también es primo de la reina Margarita, vaya a hacer lo mismo. "No quiero creer eso. Pero ahora puede pasar cualquier cosa. El rey Harald ha dicho que un rey está sano o muerto. Al fin y al cabo, también ha dicho que si los niños piensan que está empezando a tener dudas, entonces deben hablar, pero la entrevista con el Rey en Navidad demostró que lo tiene perfectamente claro", revela el experto en Casa Real de Noruega, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, pese a la delicada salud que arrastra desde el último año.

-Así es el príncipe Christian de Dinamarca, el orgullo de la reina Margarita y futuro heredero al trono danés

VER GALERÍA

Abdicar no es una práctica habitual en las casas reales de los países nórdicos, y Margarita II había reiterado en público que iba a reinar de por vida. Sin embargo, el tiempo ha dejado huella y sus problemas de salud le han hecho ceder el testigo, como ella misma ha revelado. El próximo 14 de enero dará un paso atrás, dejando a su hijo, el príncipe heredero Federico, al frente del país. La soberana asumió la jefatura del Estado en 1972 tras la muerte de su padre Federico IX y ha portado la Corona durante los últimos 52 años, siendo la única monarca europea tras la muerte de Isabel II. Uno de los motivos que le han llevado a abdicar fue su reciente operación de espalda, a la que se sometió en febrero y le hizo "pensar en el futuro" y "si había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación". La intervención quirúrgica fue todo un éxito, aunque ha requerido de una larga convalecencia.