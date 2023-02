Carlos Gustavo de Suecia siembra la controversia al considerar un 'error' la abolición de la Ley sálica

Este 2023, el rey Carlos Gustavo XVI celebra su cincuenta aniversario en el trono. Sin embargo, el año ha comenzado con controversia para el soberano sueco, que ha asegurado que la abolición de la ley sálica en 1979 fue un "error" y una "injusticia" para su hijo, el príncipe Carlos Felipe. "Tener leyes que funcionan de forma retroactiva no es muy inteligente, es algo que sigo pensando. Mi hijo, ya había nacido y de repente hay un cambio que lo dejó sin nada. Es bastante extraño", declaraba el monarca durante el adelanto del documental que se emitirá el próximo 8 de enero en la televisión pública SVT.

Carlos Gustavo XVI prosiguió su discurso expresando su deseo de que este gran cambio hubiera tenido lugar de manera más armoniosa en la siguiente generación. Finalmente, resaltaba que Carlos Felipe no tuvo ningún problema en aceptar esta situación y que mantiene una excelente relación con su hermana mayor. Cabe recordar, que hace unos años, el Rey también tomó la decisión de quitar a sus hijos Magdalena y Carlos Felipe del tratamiento de altezas reales. Una concesión que les ha permitido llevar una vida más tranquila y contar con mayor flexibilidad. Por ello, Carlos Felipe está al mando de una agencia de diseño y vive una rutina alejada de los compromisos oficiales de la monarquía junto a su mujer, Sofía, y sus tres hijos: Alejandro Erik (6), Gabriel Carlos (5) y Julian (1).

Estas palabras han causado un gran revuelo, ya que se han interpretado como una falta de respaldo al futuro reinado de Victoria de Suecia. Motivo por el que el rey Carlos Gustavo ha tenido que emitir un comunicado aclaratorio. "Me ha dolido mucho cuando he visto los comentarios que insinúan que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono. Que ella es la heredera para mí es una obviedad, ella es mi sucesora. Es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país. Estoy orgulloso de ella y de su incansable trabajo para Suecia", afirmaba el monarca en dicho escrito.

Celebraciones por el 50 aniversario de Carlos Gustavo

Más allá de la polémica, este documental de SVT va a rendir homenaje a Carlos Gustavo, el rey que más tiempo ha regido Suecia. En él se podrán conocer más detalles personales del longevo soberano, desde su infancia hasta la gran historia de amor con su esposa, Silvia, a la que conoció en 1972 en los Juegos Olímpicos de Munich donde ella trabajaba como azafata. De la misma manera, durante los días 15 y 16 de septiembre todo el país se vestirá de fiesta para conmemorar su coronación y ascenso al trono.

