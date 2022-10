De la recomendación musical del rey Guillermo a la complicidad entre las reinas Máxima y Silvia: todo sobre la cena de gala en Estocolmo

El Palacio Real de Estocolmo se viste de gala para acoger una cena de Estado enmarcada en la visita que los Reyes de los Países Bajos han comenzado este mismo martes por Suecia y que se extenderá hasta el jueves 13 de octubre. Carlos Gustavo y Silvia de Suecia ejercen de anfitriones para sus homónimos neerlandeses, a los que están unidos por estrechos lazos de amistad que se remontan al siglo XVII La conexión entre ambas Casas Reales ha sido patente durante toda la jornada y vuelve a quedar reflejada en este banquete marcado por la pompa ya que las invitadas han lucido impresionantes tiaras y vestidos.

La reina Máxima ha impactado con un vestido rosa de Jan Taminiau, su diseñador de referencia, y en el que confían otros miembros de la realeza y la aristocracia como la duquesa de Huéscar. Confeccionado en un ligero tejido rosa empolvado adornado con delicados bordados florales en tonos pastel y drapeados, se trata de una pieza que ya lució en 2019 durante un viaje a la India. De hecho, la tela perteneció a un sari tradicional del país asiático. Ha lucido la tiara Stuart, una de las más importantes de su joyero. Por su parte, Silvia de Suecia se ha decantado por un vestido fucsia de manga larga y brocados. En su caso, se ha decantado por la tiara Braganza, la misma que llevó en el enlace de la heredera al trono.

La Familia Real sueca se ha reunido prácticamente al completo para esta ocasión. La princesa Victoria, con vestido azul asimétrico y tiara, ha llegado del brazo de su esposo, el príncipe Daniel. La heredera al trono ha coronado su recogido con la tiara de amatistas, que perteneció a la Emperatriz Josefina, primera esposa de Napoleón. También Carlos Felipe de Suecia ha acudido en compañía de su esposa, la princesa Sofia, radiante con un vestido verde de manga larga y escote bardot y una diadema de brillantes y esmeraldas que le regalaron los Reyes en su enlace. Los grandes ausentes han sido la princesa Magdalena y Chris O´Neill, quienes tienen su residencia fijada en Florida.

La cena tiene como majestuoso escenario la Galería de Carlos XI, el salón de banquetes del Palacio Real y una de las salas más impresionantes del edificio sueco. En su interior se han colocado mesas largas con arreglos florales en las que se ha servido la cena, compuesta por: Langosta de Bohuslän con rábano picante, manzanas aromáticas del castillo de Drottningholm, huevas de trucha y eneldo; Rodaballo con ostras escalfadas de Orust , puerros al horno, brochetas y salsa de mantequilla; Lomo de venado de Södermanland asado con especias con escarola, cebolla plateada guisada y nube de grosella negra; Arándanos frescos y compota de arándanos con tomillo limón, mousse de vainilla y miel con helado de mascarpone.

Con 47 metros de largo y 6 metros de ancho, la decoración de la sala en la que se ha hecho la cena y su arquitectura se inspiran en la Sala de los Espejos de Versalles ya que su arquitecto, Nicodemus Tessin, incluso contó con muchos de los artesanos que anteriormente trabajaron en la construcción parisina. Además de los Bernadotte y los Orange, han formado parte de esta velada autoridades y representantes que tienen una conexión especial con los Países Bajos.

Durante la velada, el monarca neerlandés ha dedicado unas cariñosas palabras a los anfitriones y ha ensalzado el vínculo que los une. "Nuestros contactos y nuestra amistad son cercanos. Cada encuentro con ustedes y con la Princesa Heredera Victoria y los demás miembros de la Familia Real confirma nuestro vínculo especial. Suecia es un país que tenemos en el corazón para siempre", ha comenzado a decir. "Es fascinante cómo se ha desarrollado la relación entre nuestros países a lo largo de los siglos. La semilla fue, como todos sabemos, sembrada hace más de 400 años. Nos ayudamos mutuamente a empezar y nos ayudamos a crecer", ha añadido. Además, antes de pedir un brindis ha indicado el rey Guillermo Alejandro que es "maravilloso" ver a sus homólogos con buena salud y poder celebrar juntos su amistad.

También Carlos Gustavo de Suecia ha hecho referencia a ese vínculo entre ambas monarquías dando datos como, por ejemplo, que la primera visita de Estado que hizo con la reina Silvia en octubre de 1976, fue precisamente a Holanda. Fueron recibidos por la reina Juliana, que era su madrina de bautismo. "Esta visita de estado tiene lugar en un momento en que el mundo enfrenta desafíos excepcionales. Un tiempo que nos recuerda que la paz no se puede dar por sentada. En tiempos como estos, las amistades cercanas y las asociaciones sólidas son más importantes que nunca", ha indicado.

Uno de los momentos más simpáticos que han dejado estas primeras horas de visita se ha producido cuando el monarca neerlandés se ha desvelado como un seguidor de ABBA, uno de los grupos suecos más internacionales. De hecho, le ha sugerido a Carlos Gustavo de Suecia dos temas para las celebraciones que organizará en 2023 con motivo de sus 50 años en el trono. "Tal vez pueda sugerir otras dos canciones principales para el próximo año. Super Trouper y On and On and On", ha indicado.

Una visita centrada en la sostenibilidad

La visita de los reyes Guillermo y Máxima, así como las palabras pronunciadas por ambos monarcas, confirma las buenas relaciones entre ambos países, que trabajan juntos para lograr una Europa más resistente, más verde y económicamente más fuerte. De hecho, el viaje tiene como ejes la transición energética, la sostenibilidad y la movilidad. También se pone el foco en los valores compartidos y la cooperación para encontrar soluciones innovadoras para los desafíos de la actualidad y del futuro.

Los Reyes de los Países Bajos han tenido un caluroso recibimiento en el aeropuerto y una bienvenida oficial también en el Palacio Real. La princesa Estelle, con diez años, ha sido la gran protagonista de este encuentro ya que se ha mostrado muy espontánea y cariñosa. No en vano, el rey Guillermo Alejandro es uno de los padrinos de bautismo. Por su parte, la princesa Victoria es madrina de Amalia de Orange. Por la tarde se han reunido con el presidente del Parlamento sueco y con el Primer ministro para luego visitar el Museo Vasa. El miércoles 12 de octubre, los reyes Guillermo y Máxima participarán en una mesa redonda sobre temas empresariales, acudirán a un almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo y a un concierto, entre otras actividades. El jueves 13 de octubre, antes de regresar a La Haya, estarán en Gotemburgo en un parque tecnológico y en una industria automovilística.