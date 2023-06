Maud Angélica, hija de Marta Luisa de Noruega, se une a Mike Tindall y otros 'royals' que han participado en realities

Maud Angélica (20), la hija mayor que la princesa Marta Luisa de Noruega tuvo con el malogrado escritor y artista Ari Behn, ha dado el salto al mundo de los realities de televisión. Siguiendo así la estela de su madre y de Leah Isadora, su hermana mediana, la nieta de los reyes Harald y Sonia mostrará sus maña con los fogones un un programa de cocina, que verá la luz en otoño.

La propia Maud, que ha estrenado un radical cambio de imagen tras raparse recientemente el pelo, ha compartido la noticia junto al resto de participantes en el espacio televisivo. “¡Estoy en el programa Kokkeskolen en TV2 que se emitirá este otoño! ¡Mucha diversión y un grupo bueno de gente! Un abrazo grande”, ha escrito.

Las grabaciones de esta telerrealidad comenzaron hace unos días y en cada una de las entregas, los espectadores podrán ver los progresos en la cocina de la primogénita de la princesa Marta Luisa, conocida como una pintora prometedora y quien sabe si una futura chef. Maud Angelica y otros once rostros conocidos de Noruega aprenderán técnicas culinarias de la mano del chef Eyvind Hellstrom, con dos estrellas Michelín, en un espacio que estará conducido por el presentador y humorista noruego Truls Svendesen.

Los participantes vivirán juntos en un antiguo colegio y cada semana, uno de los aspirantes será eliminado hasta que solo quede uno que será el ganador, una especie de Masterchef Celebrity a la noruega. Será todo un reto para la quinta en la línea de sucesión al trono de su país ya que no le gusta especialmente la cocina. A pesar de ello en cuanto supo que se iba a embarcar en esta aventura televisiva ha dicho que se puso manos a la obra. “El año pasado empecé a cocinar más en casa y ahora que me he mudado tengo que hacerlo, comer es una necesidad”, dijo con gran sentido del humor en la entrevista de presentación del concurso.

Será el primer reality para Maud, pero no será su primera incursión en la pequeña pantalla. A finales de 2022 apareció en la versión noruega de Mask Singer coincidiendo con la renuncia de su madre a sus funciones oficiales. Entonces interpretó el tema Good as hell, de la artista americana Lizzo. De esa experiencia dijo que le encantó y fue “muy divertida, aunque también estresante y asombrosa". Es probablemente lo más enfermizo que he experimentado. Estaba asustada, pero estoy orgullosa de mí misma por lograrlo. Toda la gente allí era hermosa, el disfraz era bonito y me encantó el personaje. ¡Muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por permitirme estar con ustedes durante tanto tiempo!

No es la primera integrante de la familia del rey Harald que participa en un reality. El año pasado fue su hermana Leah Isadora la que fue protagonista del programa Power Women Norge, que seguía el día a día de mujeres inspiradoras y hace dos años, su madre participó en otro proyecto que reflejaba cómo era su vida. También su tía, la princesa Mette-Marit participó antes de casarse en un programa de televisión para buscar marido.

Royals convertidos en estrellas de la televisión

Además de ellas, otros royals que también han participado en realities son Filiberto de Saboya, nieto del último rey de Italia, Humberto II, quien en 2009 se convirtió en el ganador de la quinta edición de la versión italiana de Bailando con las Estrellas. También María Zurita, prima de don Felipe, se puso al frente de los fogones de Masterchef Celebrity. Ignacio de Borbón, pariente lejano del monarca ya que es nieto de un primo segundo de don Juan Carlos, participó en Supervivientes. Antes de su boda la princesa Sofia de Suecia se hizo popular en Estocolmo por participar en Paradise Hotel, donde varios solteros convivían en un hotel de lujo con el fin de encontrar el amor. En Reino Unido, Mike Tindall, yerno de la princesa Ana, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en participar en un concurso de televisión.