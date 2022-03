Harald de Noruega retoma su agenda oficial tras dos semanas de baja por enfermedad

Harald de Noruega ha retomado su agenda oficial este jueves, día 10 de febrero, tras estar de baja por enfermedad desde el pasado 28 de enero, al tener síntomas de resfriado después de haber estado en contacto directo con un positivo por covid-19. El rey Harald ha vuelto a sus obligaciones recibiendo las cartas credenciales de tres nuevos embajadores: los de Bosnia-Herzegovina , Bakir Sadović, Australia, Kerin Ann Ayyalaraju, y Ruanda, Diane Gashumba. Se trata de un requisito necesario que se lleva a cabo a través de la entrega al monarca de un documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en Noruega, por lo que, una vez cumplido el protocolo, podrá representar oficialmente a su país. La ceremonia de entrega ante el Jefe del Estado ha tenido lugar en el Palacio Real de Oslo.

El Rey de Noruega, que reaparecía sonriente y con buen aspecto, ha recibido el documento de manos de los nuevos diplomáticos en su despacho, la entrega se hace de manera individual y después el monarca mantiene una audiencia con cada uno de ellos. Es una ocasión muy solemne. El embajador es recogido por uno de los coches de la Corte que son conducidos lentamente hasta llegar frente al Castillo donde se encuentran los soldados de la Guardia Real, que hacen sonar fanfarrias cuando el embajador llega al Palacio.

La preocupación por el estado de salud de Harald de Noruega, que cumplirá el próximo 21 de febrero 85 años, surgió al presentar síntomas de resfriado solo un día después de que la ministra de Asuntos Exteriores del país escandinavo, Anniken Huitfeldt, diera positivo por coronavirus pocas horas después de una recepción con el Rey, la Reina y Haakon de Noruega. Tanto el monarca como su esposa han sido inoculados con dos dosis de la vacuna, y han recibido una dosis de refuerzo. "Desearía no haber dado positivo el mismo día en el que tuve una audiencia con el rey Harald, la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon. Me hice la prueba ese mismo día y dio negativo, pero me la hice nuevamente cuando tuve un fuerte dolor de cabeza por la tarde y di positivo", explicaba apesadumbrada la ministra. La Reina y el Príncipe también se realizaron un test de covid-19, ambos dieron negativo y no habían presentado indicios de haberse contagiado. Es por esta razón por la que Haakon de Noruega ha sido el encargado de llevar a cabo los deberes oficiales del Monarca hasta su total recuperación.

Hace unos días era la reina Sonia quien, durante la inauguración de la exposición Estado del arte de Bjørn Ransve en el Museo de Arte Haugar, en Tønsberg, dio novedades sobre la evolución de su marido. Durante el desarrollo del acto, Sonia de Noruega se detuvo a hablar con los medios para explicarles cómo estaba evolucionando su esposo. La reina de los noruegos reveló que el Rey escandinavo había dado negativo en la prueba de coronavirus y afirmaba que: "Va muy bien, afortunadamente. Es solo un resfriado leve con dolor de garganta". Una noticia con la que quería tranquilizar sobre la salud monarca. Ahora, totalmente recuperado, ha retomado su actividad y su agenda.