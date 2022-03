Sonia de Noruega actualiza el estado de salud de su marido, el rey Harald

Harald de Noruega tenía que cogerse la baja el pasado 28 de enero tras presentar síntomas de resfriado ausentándose de sus responsabilidades institucionales durante unos días. La Reina ha querido actualizar el estado del salud de su marido. Este sábado la madre del príncipe Haakon inauguró en el Museo de Arte Haugar, en Tønsberg, la exposición Estado del arte de Bjørn Ransve. Durante el desarrollo del acto, Sonia de Noruega se detuvo a hablar con los medios para explicarles cómo estaba evolucionando su esposo. La reina de los noruegos reveló que el Rey escandinavo ha dado negativo en la prueba de coronavirus y afirmó que: "Va muy bien, afortunadamente. Es solo un resfriado leve con dolor de garganta". Una noticia con la que quería tranquilizar sobre la salud monarca.

- La mayoría de edad de Ingrid Alexandra de Noruega reúne a tres generaciones de la Corona

VER GALERÍA

- La ausencia de Haakon de Noruega marca la cena de gala en honor a los Reyes de Países Bajos

La preocupación por el estado de salud de Harald de Noruega, que cumplirá el próximo 21 de febrero 85 años, surgió al presentar síntomas de resfriado solo un día después de que la ministra de Asuntos Exteriores del país escandinavo, Anniken Huitfeldt, diera positivo por coronavirus pocas horas después de una recepción con el Rey, la Reina y Haakon de Noruega. Tanto el monarca como su esposa han sido inoculados con dos dosis de la vacuna, y han recibido una dosis de refuerzo. "Desearía no haber dado positivo el mismo día en el que tuve una audiencia con el rey Harald, la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon. Me hice la prueba ese mismo día y dio negativo, pero me la hice nuevamente cuando tuve un fuerte dolor de cabeza por la tarde y di positivo", explicaba apesadumbrada la ministra. La Reina y el Príncipe también se realizaron un test de covid-19, ambos dieron negativo y no han presentado indicios de haberse contagiado. Es por esta razón por la que Haakon de Noruega ha sido el encargado de llevar a cabo los deberes oficiales del Monarca hasta su total recuperación.

VER GALERÍA

El príncipe heredero sustituyó a su padre el pasado viernes en una reunión del gabinete que tuvo lugar en el Palacio Real y este lunes ha recibido en una audiencia al jefe del Cuartel General Operativo de las Fuerzas Armadas, aunque el rey Harald mantiene para el 1 de febrero una audiencia con el teniente general Rob Magowan, comandante general de los Royal Marines, y el resto de los compromisos que ya se han programado para los primeros días del mes de febrero. En los últimos años, el Rey nórdico ha sido sustituido en varias ocasiones por su hijo debido a diferentes problemas de salud. El pasado marzo cuando estuvo convaleciente de una operación de los tendones de la rodilla que se le practicó en enero. La última vez que se vio al Soberano en un acto oficial de la Jefatura del Estado fue el pasado 21 de enero, cuando presidió la reunión del Gabinete a la que asitió por primera vez su nieta, la princesa Ingrid Alexandra, con motivo de su mayoría de edad.