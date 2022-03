Marta Luisa de Noruega celebra su 50 cumpleaños junto al chamán Durek con un fiestón en Los Ángeles

Loading the player...

"Feliz cumpleaños a mi reina, mi diosa, mi novia, madre y amiga de muchos. Me siento honrado de estar a tu lado en esta vida. Siempre me asombra tu belleza, tu sabiduría y tu gracia. Eres mi corazón de corazones, la estrella que brilla y me ilumina a mí y a tantos. Mi amor, te adoro y pasaré el resto de mi vida mostrándote mi amor y devoción". Con estas románticas palabras felicitaba el chamán Durek a Marta Luisa de Noruega por su 50 cumpleaños. Con él ha celebrado la Princesa esta fecha señalada, en una divertida fiesta que ha reunido a sus amigos más cercanos en Los Ángeles. Tal y como se puede ver en las imágenes y vídeos que han compartido, no faltaron los dulces, las flores ni el Cumpleaños Feliz. Además, Marta y su pareja posaron de lo más enamorados y él demostró su habilidad para el baile. Dale al play y no te lo pierdas.

