Primeras imágenes de Sonia de Noruega tras el ingreso del rey Harald: 'Pronto estará en pie'

Harald de Noruega ha sido ingresado de urgencia en el hospital de Rikshospitalet de Oslo este viernes y su mujer, la reina Sonia, ha acudido a visitarle, dando un mensaje tranquilizador después: "Le vi antes en el hospital y va bien. Así que pronto estará en pie", aseguró durante una de las citas de su agenda que ha tenido lugar este mismo viernes y después de haber conducido ella misma al centro de salud donde está ingresado el monarca. En un primer momento, el evento al que ha acudido por la tarde iba a ser de la pareja, pero se reorganizó para que fuera ella sola mientras sus hijos Haakon y Marta Luisa visitaban a su padre.

- Mette Marit y Haakon celebran su aniversario con unas vacaciones surferas para toda la familia

VER GALERÍA

"El propio rey está contento y su médico también", aseguró la Reina en respuesta a los periodistas, que se interesaron por el estado de salud de Harald de Noruega durante el acto de Sonia, que tuvo lugar en Lillehammer (mayor ciudad de la provincia de Oppland), donde ha sido nombrada ciudadana de honor y donde se encuentra la casa en la que residió entre 1937 y 1968. Comentó también que le van a hacer unas pruebas y que por el momento se encuentra descansando.

Otro de los planes que tuvo que modificarse, aunque de la manera más mínima, por el estado de salud de Harald de Noruega, fue una reunión de gabinete en la que Hakkon tuvo que sustituir a su padre, pero no era la primera vez. Ya estuvo al frente de una ocasión similar en otras ocasiones en las que el Rey ha tenido que ausentarse, porque este no es el primer achaque que tiene el rey escandinavo en los últimos años. Tras la trágica muerte de Ari Behn, que estuvo casado con la princesa Marta Luisa, Harald de Noruega finalizó y comenzó el año con dos hospitalizaciones de las que se recuperó completamente y continuó con su agenda en plena forma. En esta ocasión, aunque no se dijo en un primer momento el motivo de su ingreso, se ha desvelado posteriormente que se trataba por "respiraciones agitadas" y se ha cancelado su agenda por el momento.

VER GALERÍA

La última vez que se vio al marido de la reina Sonia fue este jueves, un día antes de entrar en el hospital, en la ceremonia de clausura de la temporada del Royal Norwegian Ship, el barco real que ha estado recorriendo la costa del país durante este año. En el acto, Harald de Noruega aprovechó para agradecer a la tripulación su trabajo. Previamente, el 5 de septiembre le vimos en la confirmación de su nieto, Sverre Magnus, hijo pequeño de los príncipes Haakon y Mette-Marit. Lució buen aspecto y Rey no dio muestras de debilidad, aunque sí se agarró del brazo de su mujer para bajar las escaleras de la iglesia donde se celebró la ceremonia.