Primeras cancelaciones reales para la próxima cita familiar de Haakon y Mette Marit de Noruega Las restricciones sanitarias y los distintos periodos de cuarentena han provocado que el joven no espere la presencia de sus padrinos reales extranjeros

No ha pasado ni una semana desde que la Casa Real noruega anunció que el príncipe Sverre Magnus será confirmado como miembro de la Iglesia Luterana Noruega el próximo 5 de septiembre. Una cita que en un principio prometía reunir a los distintos miembros de la realeza europea que fueron sus padrinos de bautismo. Sin embargo, después de lanzar las campanas al vuelo por el gran día del hijo de los príncipes Haakon y Mette Marit, trasciende que la ceremonia y la posterior celebración solo contará con invitados que vivan en Noruega.

Las restricciones sanitarias y los distintos periodos de cuarentena han provocado que el joven no espere la presencia de sus padrinos reales extranjeros. Es decir, no se espera la llegada la reina Máxima de Holanda, tal y como ha confirmado la agencia ANP a los medios holandeses después de que Noruega imponga desde el pasado 15 de agosto un confinamiento de diez días a todos los que lleguen de los Países Bajos. Aunque cada país tiene un tratamiento distinto en función de la situación sanitaria en la que se encuentren, la prensa noruega da por hecho que tampoco estarán sus otros padrinos extranjeros, el príncipe Pablo de Grecia y Rosario Nadal, la ex mujer del príncipe Kyril de Bulgaria.

Los que sí podrán estar presentes en la ceremonia que tendrá lugar en la parroquia de Asker y en la que Sverre Magnus será confirmado junto a sus compañeros, serán sus padrinos de bautismo noruegos y ellos son la propia reina Sonia; Espen Høiby, hermano de Mette Marit; y los amigos personales de la pareja heredera, Bjørn Steinsland y Marianne Gjellestad. También se espera que los miembros de la Familia Real arropen al Príncipe que cumplirá 15 años el próximo diciembre. Un listado de invitados que no puede exceder de diecisiete, como se ha pedido a todos los jóvenes que se confirman ese día.

De esta forma se ultiman los detalles de una celebración que será menos formal a la que tuvo su hermana mayor, la princesa Ingrid Alexandra, tal y como le correspondía por su condición de heredera. En su caso la ceremonia tuvo lugar en la Capilla del Palacio Real de Oslo y entre el centenar de invitados estuvieron presentes sus padrinos Felipe VI, Federico de Dinamarca y Victoria de Suecia, además de la Familia Real noruega al completo y la familia de Mette Marit.

Por tanto, la confirmación de Svere Magnus será más parecida a la que celebró su hermano mayor, Marius Borg Høiby, ya que también tuvo lugar en la parroquia de Asker, a las afueras de Oslo, y junto a los compañeros con los que había recibido la formación religiosa. Tras la celebración eucarística, se llevará a cabo una cena privada en Skaugum, su residencia familiar y el lugar en el que también se celebró su bautizo en 2006.

