Duro golpe para Mette Marit de Noruega: dice adiós a un ser muy querido por ella y por su madre

Era una persona muy apreciada no solo por Mette Marit de Noruega, sino también por el conjunto de la Casa Real. Magnar Alfred Fjeldvær, pareja de Marit Tjessem y padrastro, por tanto, de la princesa, fallecía el pasado 15 de junio a los 83 años de edad. La familia así lo comunicaba en un obituario en el que no especificaba las causas de la muerte, que ha cogido a todos por sorpresa, pero sí dejaba patente la tristeza y desolación que embargaba a todos sus seres queridos después de la pérdida de este "querido, bueno, amable y afectuoso papá", cuyo funeral tendrá lugar este viernes en Krinstiandsand, el lugar de nacimiento del fallecido y, curiosamente, también de Mette Marit de Noruega.

Se espera que gran parte de la Familia Real acuda para recordar a Magnar, así como para acompañar a sus seres queridos. Así, Harald y Sonia de Noruega podrían dejarse ver arropando a su consuegra Marit. Precisamente los reyes también se sumaban a estos mensajes y, a través de su portavoz, enviaban sus "más cálidos pensamientos a Marit Tjessem y a la familia cercana de Magnar Fjeldvær". "Echaremos de menos a Magnar, pues significó mucho para la familia", expresaban por su parte Haakon y Mette Marit.

Los medios noruegos, especialmente Dabladet, eran los primeros en hacerse eco de este duro revés para Mette Marit de Noruega y su madre, con la que Magnar Alfred Fjeldvær mantenía una relación desde hace casi una década. Fue en 2011 cuando Marit Tjessem presentó públicamente a su pareja, a la que había conocido a través de amigos comunes, y lo hizo en el cumpleaños de su yerno Haakon. Desde ese momento, Fjeldvær la acompañó en muchos de los eventos oficiales de la Familia Real, como el 80 aniversario de los reyes o el décimo aniversario de los príncipes herederos.

Antes de comenzar su relación con Magnar Alfred Fjeldvær, la madre de Mette Marit de Noruega estuvo casada 14 años con Rolf Berntsen, que murió en el año 2008 después de una larga enfermedad, dejando muy afectada a la princesa. En este punto es necesario recordar que los suegros de Haakon de Noruega, Marit Tjessem y Sven Olaf Bjarne Høiby se divorciaron hace años. Este último, que también había rehecho su vida, falleció en el año 2007 por un cáncer de pulmón.

La madre de Mette Marit de Noruega demanda a sus hijastros por una herencia

Siete años después, la princesa se atrevió a hablar de la difícil relación que había mantenido con su progenitor, que era alcohólico. Lo hizo durante uno de los encuentros de su tradicional y anual viaje literario en tren. "Uno de los temas más complicados de mi vida ha sido la relación con mi padre y con la muerte", comentó. Y es que, poco antes de su fallecimiento, Sven había hecho las paces con su hija, de cuya condición de princesa intentó sacar provecho. Mette Marit, que de pequeña intentó ocultar el hecho de que su padre tenía un problema con el alcohol, afirmó que tras la muerte de su progenitor, "hubo muchas cosas que no pude decir, muchas que no entendía y que me reprochaba".

