Marta Luisa de Noruega convierte a Durek Verret en 'protagonista' de un musical por su cumpleaños

Desde que sus caminos se cruzaron hace seis meses, Marta Luisa de Noruega y Durek Verret tienen claro que están hechos el uno para el otro y son almas gemelas. La pareja no deja de compartir viajes, fiestas relacionadas con la filantropía, conferencias.... pero la experiencia que acaban de vivir juntos es especialmente significativa y, a buen seguro, ambos la recordarán durante mucho tiempo. El chamán ha cumplido este 17 de noviembre 45 años y lo ha celebrado de una manera muy original: se ha convertido en improvisado 'protagonista' del exitoso musical Mamma Mía.

"Hoy es el cumpleaños de esta maravillosa alma. Feliz cumpleaños, cariño. Que seas bendecido con alegría, abundancia, amor y paz mental", ha dicho públicamente la hermana de Haakon de Noruega junto a un vídeo en el que da algunos detalles de la increíble sorpresa que le ha dado a Durek. La princesa, junto a algunos amigos, ha llevado a su novio hasta el estadio O2 Arena de Londres, donde se celebra Mamma Mia! The Party, una fiesta de cuatro horas de duración en la que se recrea la taberna Nikos, epicentro de la trama de las dos primeras entregas del musical: la puerta azul, las barras del bar, el patio empedrado... Todo está preparado para que los asistentes se conviertan en parte del elenco de la película de Meryl Streep.

En el interior se ofrece un menú mediterráneo compuesto de cuatro platos que Durek y sus invitados han degustado mientras unos actores interpretaban a su alrededor las canciones de ABBA que conforman la banda sonora de la película. Durante el espectáculo, que te permite de alguna manera ser uno de los protagonista de la película y dejarte llevar por su magia, el chaman de Gwyneth Platrow se ha mostrado muy participativo y ha cantado emocionado desde su mesa temas como Thank you for the music. "Me encanta", le ha dicho a Marta Luisa de Noruega, quien ha inmortalizado algunos momentos del plan y ha dejado plasmada la cara de emoción del cumpleañero.

Una historia de amor a prueba de críticas

Desde que hicieran pública su relación, Marta Luisa y Durek han recibido muchas críticas, pero ellos están muy seguros de lo suyo y no dejan que nada les afecte. "No estoy aquí para decirles -a los que critican- que eso está mal. Cuando la gente dice cosas como que esto no es real, para mí únicamente están limitando su conciencia y su capacidad de ser consciente de lo que es posible. Solo están viendo un ángulo", aseguraba él. También la princesa quiso salir entonces en defensa de su historia de amor e instó a sus detractores a 'sujetar sus caballos'. "Mis elecciones no dependen de ti, no me juzgues. No elijo a un hombre para satisfaceros a ninguno ni para cumplir con las normas. No os hagáis ilusiones. Elijo el amor", llegó a afirmar entonces.

La última polémica a la que han tenido que hacer frente ha venido de la mano del último libro de autoayuda que ha escrito el chamán estadounidense, Spirit Hacking. La editorial encargada de sacarlo al marcado, Cappelen Damn, decidía esta misma semana cancelar el lanzamiento en Noruega por motivos éticos, dado que en uno de los capítulos Durek Verret hablaba de que la ausencia de felicidad era una de las causas directas del cáncer, una afirmación controvertida que ha provocado que se haya paralizado el lanzamiento de la obra -que ya se vende en varios países como Estados Unidos-. Según la editorial, antes de sacarlo al mercado, el texto debe ser objeto de una "lectura más amplia y de una revisión crítica".