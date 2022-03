Jazmin Grimaldi elimina las publicaciones de su perfil social, ¿qué ha pasado?

Un nuevo capítulo ha comenzado para Jazmin Grace Grimaldi, al menos en lo que se refiere a la esfera pública. La primogénita de Alberto de Mónaco, nacida de una breve relación con la estadounidese Tamara Rotolo, ha decidido eliminar todas las publicaciones que tenía en sus perfiles excepto un retrato hecho por un fotógrafo profesional en el que aparece muy sonriente. La prima de Carlota Casiraghi siempre ha sido muy activa en sus cuentas y ha compartido con sus seguidores numerosas pinceladas de su día a día así como detalles de fechas señaladas o celebraciones familiares. Pero ahora algo ha cambiado en ella al apostar por hacer un momento de parón y desconexión. "Descanso de redes sociales para febrero y tal vez incluso más tiempo. ¡Paz y amor para todos!", ha indicado sin especificar los motivos exactos que le han llevado a tomar esta decisión.

Jazmin Grace, de 29 años, ha hecho borrón y cuenta nueva tras compartir a comienzos de año una imagen en la que aparecía en compañía de sus hermanos paternos: Alexandre y los mellizos Jacques y Gabriella de Mónaco. La foto, en la que aparecían con ropa veraniega y sin la compañía de ningún otro familiar, generó un gran interés puesto que era la primera vez que veíamos juntos a los cuatro hijos del príncipe Alberto. Sin embargo, no parece que ese plan perteneciese a un momento aislado ya que Nicole Costa, madre del segundo hijo del soberano monegasco, contó en Paris Match que Alexander practica deporte con su padre, hablan de política y pasa tiempo con sus hermanos, con los que se lleva muy bien.

Entre los momentos más personales que ha compartido la nieta de Grace Kelly con sus seguidores se encuentra también la fiesta por la mayoría de edad de su hermano Alexander el pasado verano, la celebración del enlace de Louis y Marie Ducruet, los viajes que ha hecho con Pauline Ducruet o la felicitación a Alberto de Mónaco con motivo del día del padre. Jazmin Grimaldi siempre supo que el soberano monegasco era su padre pero su primer encuentro no ocurrió hasta que ella tuvo once años. "Quería conocerle y que me conociera. Al no haber tenido esa figura alrededor le extrañaba", dijo en su primera entrevista a Harpers Bazaar. Desde aquel encuentro disfrutan tienen una excelente sintonía y tres años más tarde el Príncipe la reconoció oficialmente como su hija.

Su anterior 'apagón' mediático

No es la primera vez que la sobrina de Carolina y Estefanía de Mónaco rompe con su pasado en el ámbito digital. En octubre de 2020 hizo lo propio con la finalidad de focalizar toda la atención en su faceta como artista. De esta manera quiso ceder todo el protagonismo al nuevo proyecto profesional que estrenaba entonces: un nuevo single llamado One day at a time. Entonces tampoco eliminó todas sus fotos sino que dejó aquellas que hacían referencia a las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en Estados Unidos. Su novio, Ian Mellencamp, músico, modelo y sobrino del roquero John Cougar, siguió los pasos de Jazmin, con la que unió su talento para el citado tema.