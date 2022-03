Tatiana Santo Domingo disfruta de una escapada de 'soltera' llena de arte

Arte, gastronomía, turismo y, sobre todo, buena compañía. Tatiana Santo Domingo ha disfrutado de unos días inolvidables, pero lo ha hecho sin su marido, Andrea Casiragui. Una escapada 'de solteras' cuyo destino elegido ha sido una de las ciudades más importantes del Renacimiento, cuna del arte y la arquitectura: Florencia. La diseñadora se ha dejado acompañar en este viaje por una de sus mejores amigas, Margarita Missoni, así como por Alexia Niedzielski.

Tatiana Santo Domingo y sus acompañantes aprovecharon esta escapada sin familia para hacerse un sinfín de fotos, como cualquier pandilla que comparte vacaciones, pero también para empaparse de arte. Así, según hemos podido ver gracias a las imágenes compartidas con sus seguidores, visitaron las pinturas de Botticelli en la Galería Uffizi. Durante esta visita pudimos ver que, curiosamente, tiene el mismo gusto que doña Letizia, pues lució un vestido verde largo muy similar al que ha llevado la esposa del rey Felipe en no pocas ocasiones.

"Great friends, great food, great beauty. So grateful for these 2 days in Florence #treatyourself" ("Grandes amigas, buena comida, gran belleza. Gracias por estos dos días en Florencia"), escribía concretamente Alexia Niedzielski junto a su particular álbum de fotos de estas vacaciones tan memorables y divertidas. El grupo no solo disfrutó del arte, una de las señas de identidad de Florencia. también aprovecharon para degustar una de las especialidades de Trattoria Sostanza, la tarta de fresas y nata. Se trata de uno de los dulces más típicos de la ciudad.

Tatiana Santo Domingo y sus amigas recorrieron, además, algunos de los rincones más emblemáticos como los puentes de Arno. Como no podía ser de otro modo, se alojaron en un auténtico palacio reconvertido en hotel. Concretamente en el Palazzo Niccolini al Duomo. No es de extrañar, teniendo en cuenta que Tatiana forma parte no solo de una de las familias más ricas del mundo, sino que su marido es un miembro del clan Grimaldi.

