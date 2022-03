'En Moscú con amor': Louis Ducruet y Marie Chevallier dan rienda suelta a la pasión

Louis Ducruet y Marie Chevallier viven en una eterna luna de miel desde que se dieran el 'sí quiero' el pasado 27 de junio primero en el ayuntamiento de Mónaco y después en la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada. Desde entonces no han dejado de compartir con sus seguidores diferentes imágenes del gran día y ahora han decidido culminar el verano llevando su amor hasta Rusia. "En Moscu con amor", escribía el hijo de Estefania de Mónaco junto a una serie de imágenes en las que los recién casado dan rienda suelta a su pasión en plena plaza Roja.

Frente a la icónica catedral de San Basilio, Louis y Marie protagonizan un auténtico beso de Hollywood que no dudan en inmortalizar en una fotografía. Con un look muy informal, él con camiseta blanca, vaqueros y sudadera atada a la cintura, y ella con un favorecedor vestido estampado de flores, posan acaramelados como unos turistas más frente al monumento. Sus seguidores se han rendido ante el romanticismo de las imágenes y no han dejado de comentar la belleza de las fotos y la buena pareja que hacen.

El recién estrenado matrimonio disfruta de unos días en Rusia y además de compartir los momentos mas amorosos, también han demostrado estar fascinados descubriendo los secretos de este gran país. La pareja ha visitado un bunker de la segunda guerra mundial además de los lugares más emblemáticos de la capital. Es su primer verano como casados y parecen dispuestos a exprimirlo lo máximo posible.

Louis y Marie, que iniciaron su relación hace siete años, viven ahora de una etapa inolvidable y no planean ampliar la familia, por lo que ahora tratan de disfrutar al máximo de esta vida en común junto a su perro Pancake. "Marie y yo estamos en la misma onda. Por el momento no planeamos tener hijos. Todavía somos jóvenes y Marie quiere disfrutar un poco más de su vida antes de tener un bebé. Pero por supuesto está en nuestros proyectos", confesaba recientemente Louis Ducruet a la revista Hello Mónaco.

