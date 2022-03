Marie Chevallier y Louis Ducruet celebran su primer mes de casados con nuevas (y divertidas) fotos

Han pasado exactamente 31 días desde que Louis Ducruet y Marie Chevallier se convirtieran en marido y mujer. Un mes en el que la pareja ha disfrutado de su primer verano de casados tras un 'sí, quiero' que llegaba siete años después de que iniciaran su bonita historia de amor. En todo este tiempo, además de cambiarse el apellido y adoptar el de su marido, Ducruet, Marie sobre todo, pero también el hijo de Estefanía de Mónaco, ha ido ofreciendo a su legión de seguidores algunas imágenes hasta entonces desconocidas de su gran día.

En una de las primeras que mostraron pudimos ver a Charlene de Mónaco, esposa del príncipe Alberto, durante las celebraciones. En otra, publicada con motivo de la fiesta del día de Saint Amour en Mónaco -una fiesta similar a la de San Valentín-, aparecía la pareja posando en las escaleras de Palacio tras la ceremonia religiosa. Ahora tienen otro motivo para celebrar: el primer mes de esta nueva y bonita etapa que acaban de iniciar. Y por ello ambos han querido marcarlo en rojo en su calendario vital y en el de sus followers, compartiendo sendas fotografías que hasta el momento no habían visto la luz.

Louis Ducruet se ha decantado por una instantánea perteneciente a la ceremonia religiosa para declarar su amor a Marie Chevallier. "One month already, I love you @marieducruet #1monthwedding" (Un mes ya, te quiero), escribía junto a la imagen, en la que aparece la pareja dándose un beso. Por su parte, la nuera de Estefanía de Mónaco decidía deleitar a sus seguidores con una imagen mucho más divertida de la celebración con motivo de la ceremonia civil. Bajo el epígrafe "A month ago", elegía una fotografía en la que Louis coge por la cintura a su flamante esposa mientras esta se echa hacia atrás en un gesto de película que bien podría recordar a un paso de baile de la película Dirty Dancing.

Por el momento, y cuando ha pasado un mes de su boda, el recién estrenado matrimonio no planea ampliar la familia, por lo que ahora únicamente están disfrutando de esta vida en común junto a su perro Pancake. "Marie y yo estamos en la misma onda. Por el momento no planeamos tener hijos. Todavía somos jóvenes y Marie quiere disfrutar un poco más de su vida antes de tener un bebé. Pero por supuesto está en nuestros proyectos", confesaba recientemente Louis Ducruet a la revista Hello Mónaco.

