Estefanía de Mónaco desvela la sorpresa que dio a Louis Ducruet y Marie Chevallier en su boda

El 27 de julio estará para siempre marcado en rojo en el calendario de Estefanía de Mónaco ya que fue esa fecha la que eligió su primogénito, Louis Ducruet, para casarse con Marie Chevallier en la catedral de San Nicolás. Una boda que toda la familia Grimaldi vivió con intensidad y mucha alegría, especialmente la madre del novio, quien ejerció de orgullosa madrina tanto en la ceremonia religiosa como en la civil, celebrada 24 horas antes. Dos momentos de los que la princesa, que no pudo contener las lágrimas de emoción y felicidad, ha hablado por primera vez y ha desvelado dos curiosos secretos.

"Fue simplemente mágico, muy emotivo. Mi hijo y yo tenemos lazos muy fuertes, muy estrechos. En casa, Louis ha cuidado siempre a las tres mujercitas. El viernes en el ayuntamiento, recibió su propio libro de familia, un hito en la vida", comenzaba a decir en la revista Point de Vue Estefanía, quien desvelaba además que llama a su hijo Loulou en la intimidad. "Sé que asumirá sus responsabilidades perfectamente. Mi niño se ha convertido en un hombre", añadía.

La hija menor de los desaparecidos Rainiero y Grace Kelly aseguraba sentirse muy satisfecha de haber transmitido a sus hijos ciertos valores y de poder ver ahora la mayor tan feliz con este importante paso que ha dado al casrse. "Una madre está para acompañar a su hijo hasta que despega. No hay nada más hermoso en el mundo que ver la felicidad de tu hijo y verle pleno al lado de la persona que ama. Louis y Marie están al comienzo de sus vidas juntos, pero su felicidad es increíblemente comunicativa. Hay algo en él que te abruma", explicaba.

Además, la hermana menor de Carolina y Alberto de Mónaco ha desvelado que sorprendió a los contrayentes levantándose en medio de la cena y dedicándoles unas palabras "que vinieron del corazón" y que consiguieron emocionar tanto a los protagonistas como a sus invitados. "Le dije a mi hijo lo feliz que estoy de ser su madre, lo orgulloso que estoy de él, de su carrera y de que haya perpetuado los valores transmitidos por mi padre, al que estaba muy unido. Louis y Marie se han asegurado de que sus seres queridos formen una sola familia a su alrededor", recalcaba.

Por supuesto, Estefanía de Mónaco también tuvo un bonito gesto con su nuera, Marie Chevallier. "Le dije que han pasado muchos años desde que es parte de nuestra familia pero que ahora es oficial. Además, le dije que no podía soñar con una nuera mejor y que esperaba estar a la altura como 'madrastra'", revelaba la princesa, quien conectó desde el principio con la pareja de su hijo. De hecho, el propio Louis compartía en la citada publicación que cuando su madre conoció a su novia le dijo que era perfecta y que no la podía dejar ir. De hecho, Estefanía, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb le acompañaron a por el anillo de compromiso, un momento en el que no pudieron contener las lágrimas.

