La foto familiar de la boda de Louis Ducruet y Marie Chevallier con los Grimaldi y ¿sin Charlene?

Querían que fuese una boda de ensueño y, tras más de un año de preparativos, Louis Ducruet y Marie Chevallier lo han conseguido. A la ceremonia civil del viernes, le siguió el sábado la religiosa en la Catedral de Mónaco, un enclave muy significativo para los Grimaldi ya que allí están enterrados los abuelos del novio, Rainiero y Grace Kelly, que también fueron los últimos miembros de la familia en dar el 'sí quiero' en el principal templo monegasco. Así, las emociones han estado a flor de piel tanto en ellos como en las personas que les quieren, quienes saben lo importante que era para la pareja poner el broche de oro a sus siete años de relación con este enlace. Para los novios, además, ha sido muy especial poder vivir este "sí, quiero" rodeados de sus allegados, con los que han posado ya convertidos en marido y mujer a las puertas de la iglesia, donde se ha producido uno de los momentos más esperados.

Todos los detalles de la boda religiosa de Louis Ducruet y Marie Chevallier

Tras la tradicional salida de los recién casados, a los que han lanzado pétalos blancos mientras se dirigían a la calle para saludar a los monegascos y devolverles de alguna manera todo el cariño recibido, Louis y Marie han encabezado una foto familiar en la que hemos podido ver juntos a una buena parte de los Grimaldi, quienes han acaparado todas las miradas. Sin embargo, ha llamado la atención la ausencia de Charlene de Mónaco, cuya asistencia estaba confirmada en un principio. En la nutrida imagen no se localiza a la princesa, aunque pudiera estar detrás de alguien más corpulento que ella. Además, el príncipe Alberto llegó en solitario a la ceremonia algo más tarde que el resto de invitados. Tampoco estaban los mellizos Jacques y Gabriela, a los que podría estar acompañando su madre.

Aunque también existe la posibilidad de que la esposa de Alberto haya asistido más tarde a la fiesta, lo cierto es que no es muy amiga de esta clase de acontecimientos y no es la primera vez que prefiere excusarse en alguna boda familiar. Tampoco estuvo en el enlace Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo en 2015 y en el caso de la boda del hermano de este, Andrea, con Tatiana Santo Domingo, asistió a la ceremonia civil, pero no a la religiosa. Aunque no hemos visto rastro de la princesa durante las celebraciones de este fin de semana, sí ha estado en la gala anual de la Cruz Roja que se celebró el viernes en Montecarlo, donde la hemos visto muy cariñosa bailando con su marido en el evento solidario.

A pesar de la incógnita sobre la presencia o no de Charlene de Mónaco, la fotografía familiar revela sobre todo muchas presencias tanto de los Grimaldi como de los Ducruet. Destacas especialmente la orgullosa madrina, Estefanía de Mónaco, quien apostaba para este día tan importante por un discreto vestido midi de color amarillo pastel. La princesa, en la imagen, agarraba tiernamente del brazo a su hijo, con el que tiene una gran relación. Al lado de ella, otro de los pilares del novio, su padre, Daniel Ducruet, que asistió acompañado de su actual mujer y de sus hijos, la pequeña Linoué y su primogénito, Michaël, que fue uno de los cinco testigos de su hermano. También tuvieron un papel fundamental las hermanas del novio, Camille Gottlieb, que ejerció de dama de honor, y Pauline Ducruet, que tuvo la importante y difícil misión de diseñar el traje de novia de su cuñada. En la imagen vemos también al resto de damas, todas ellas uniformadas con vestidos en tonos tierra.

En la imagen familiar no faltan tampoco Carolina de Mónaco y sus hijos acompañados de sus respectivas parejas: Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, su hermano Pierre y Beatrice Borromeo, que rescató una pamela que ya lució su suegra hace años, y Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, que contrajeron matrimonio hace casi dos meses protagonizando la última reunión de los Grimaldi antes de la celebración de este fin de semana.

