Tessy de Luxemburgo confirma que se casa la próxima semana y cuenta los detalles de su boda

Tessy de Luxemburgo está a punto de dar el 'sí, quiero' al empresario suizo Frank Floessel. Lo hará la próxima semana, tal y como ella misma ha confirmado en un mensaje que ha compartido con sus seguidores. La que fuera esposa del príncipe Luis está viviendo una etapa llena de emociones, ya que además de dar este importante paso con su pareja, están esperando su primer hijo. Será el tercero para la exmilitar, que tiene dos, Gabriel y Noah, fruto dde su matrimonio con el hijo de los grandes duques de Luxemburgo. En el texto, además de anunciar la fecha, da algunos detalles sobre cómo será el gran día.

Luis y Tessy de Luxemburgo, de enfrentarse por su divorcio a ser unos ex muy bien avenidos

"Muchos recuerdos emocionantes en este momento. Nos casamos la próxima semana y a pesar del trabajo de última hora y otros compromisos, todo el mundo está deseando que mamá y papá formalicen esta relación antes de que el pequeñín llegue. Gabriel, Noah y Julia serán los padrinos y la dama de honor y yo siento que estoy en una bella película romántica", decía Tessy muy emocionada, mientras revelaba el importante papel que tendrán sus hijos en la boda. Cabe recordar que en algunos países, como Reino Unido, el padrino no solo es quien acompaña a la novia a la altar, sino que también llaman así a los hombres o niños que ejercen una función similar a las damas de honor.

La pandemia ha afectado a los planes de la pareja que, aunque se darán el 'sí quiero' la semana que viene, quieren reservar la gran fiesta para más adelante. "Será una pequeña e íntima reunión de familiares cercanos y amigos. Sabemos que muchos amigos cercanos del extranjero, en especial de Reino Unido, no podrán estar debido a las restricciones del coronavirus. Pero no os preocupéis, la gran boda tenrá lugar dento de unos meses, después de qu nazca el bebé y estoy segura de para entonces las normas habrán cambiado", ha explicado. "Gracias a todos de nuevo por los mensajes, cartas, buenos deseos y los muchos regalos para el pequeñín. Estamos llenos de amor", finalizaba Tessy no sin antes mandar todo su apoyo y cariño a todos aquellos afectados por las inundaciones en Centroeuropa y lo incendios en Estados Unidos. Junto al texto, ha publicado una fotografía en la que se pueden apreciar sus pronunciadas curvas premamá y en la que, cubierta por una mascarilla, sostiene uno de los detalles que probablemente le hayan hecho llegar para su hijo.

VER GALERÍA

A la espera de poder celebrar, ya con su niño en brazos, una gran celebración, Tessy y Frank están ilusionados por darse el 'sí quiero'. Fue el pasado mes de enero cuando anunciaron su compromiso, un año y medio después de que la que fuera princesa confesase, aún con mucha prudencia, en la revista ¡HOLA! que tenía una nueva ilusión. Acababa de hacer oficial su divorcio del príncipe Luis hacía unos meses, y todavía no quería presentar a su nueva pareja a sus hijos, Gabriel y Noah. Mucho ha llovido desde entonces. No solo Frank está perfectamente integrado en la familia de su nueva pareja, sino que Luis de Luxemburgo también encontró nuevamente el amor y se comprometió con la abogada parisina Scarlett-Lauren Sirge.

Haz click para ver el tráiler de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!