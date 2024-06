Kate Middleton reaparecerá mañana, seis meses después de la última vez que la vimos en público La princesa de Gales ha anunciado su asistencia al Trooping the Colour y que espera 'poder participar en algunos compromisos públicos durante el verano'

Kate Middleton estará presente en el Trooping the Colour de este año, tal y como la propia princesa de Gales ha confirmado en un comunicado personal al que ¡HOLA! ha tenido acceso y en el que declara que "espero con ansias asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y poder participar en algunos compromisos públicos durante el verano". Durante estos días, la expectación por la posible reaparición de la princesa de Gales en este evento ha ido aumentando después de seis meses alejada de la vida pública tras su última aparición el 25 de diciembre en la tradicional misa de Navidad en Sandringham.

Kate Middleton ha escogido un acontecimiento muy significativo para su reaparición, ya que el Trooping the Colour conmemora el cumpleaños oficial del monarca con una multitudinaria celebración de la Familia Real británica. Un acto de la máxima relevancia institucional en el que irá acompañada por sus hijos, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis en un carruaje estatal por la calle The Mall de Westminster, y verá el desfile desde la Oficina del General Mayor con el resto de la familia. Posteriormente, se espera que la Princesa aparezca en el balcón del Palacio de Buckingham desde donde podrá saludar a todos los asistentes. Eso sí, según informa el Palacio de Kensington, los planes pueden cambiar según el estado de Kate porque la recuperación y el bienestar de la Princesa siguen siendo la prioridad. Este año va a ser el más difícil reinado de Carlos III — este sábado 15 de junio es el segundo Día de la Bandera de su reinado — tras conocerse que la princesa de Gales y el soberano tiene cáncer. Pero inevitablemente, todos los ojos van a estar puestos en la mujer del príncipe Guillermo, ya que es su primer acto público después de anunciar su enfermedad.

Su regreso a la vida pública se produce después de semanas de especulaciones sobre su posible asistencia o no al evento, ya que la prensa británica apuntaba desde hace varios días que era muy probable que acudiera junto a su marido y sus hijos al Trooping the Colour. Unos rumores que se avivaron después de que el pasado ocho de junio Kate Middleton, que es Coronel de la Guardia Irlandesa, pidiera perdón por no haber podido presidir la Revisión del Coronel, un ensayo previo a los desfiles de este sábado y en el que fue sustituida por teniente general James Bucknall, excomandante del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida.

Que la princesa de Gales esté presente en este acto da a entender que su tratamiento contra el cáncer progresa adecuadamente, porque cabe recordar que en la última actualización de su estado el Palacio de Kensington informó que solo regresaría a sus funciones cuando su equipo médico lo autorizase. Eso sí, también adelantaron que aunque vaya a asistir junto al resto de la Familia Real al acontecimiento, esto no implica necesariamente que esté lista para reincorporarse por completo a la agenda institucional. Eso sí, tiene previsto retomar algunos de sus compromisos públicos este verano.

Kate Middleton ha querido dirigirse a la ciudadanía con un comunicado en el que anuncia su asistencia al Trooping the Colour, y en el que ha aprovechado para dar las gracias por todas las muestras de cariño que está recibiendo estos meses: "He quedado impresionada por todos los amables mensajes de apoyo y aliento". También ha dado nuevos detalles de su estado de salud: "Estoy haciendo buenos progresos, pero como cualquiera que esté pasando por la quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder a tu cuerpo para descansar. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien".

Los príncipes de Gales también han agradecido a los medios de comunicación que hayan respetado su espacio y su privacidad desde que Kate anunciara su enfermedad el pasado mes de marzo. E, incluso, han pedido que no se especule sobre la salud y el tratamiento médico de la Princesa, así como sobre los asuntos relacionados con sus hijos. La Princesa tiene toda la intención de llevar una vida privada normal, ya que dicha rutina es muy importante para su recuperación.

Tras confirmar la propia Kate Middleton su deseo de participar en algunos compromisos públicos durante el verano, desde Palacio aseguran que "el Príncipe está contento de ver que su mujer comienza a involucrarse con el trabajo y los proyectos que son importantes para ella". Según evolucione el estado de salud de la Princesa, podrá asistir a actos y eventos específicos en los próximos meses, teniendo siempre en cuenta la opinión de sus médicos. Por el momento, ha comenzado a trabajar poco a poco desde casa y a mantener reuniones con sus equipos oficiales cuando se encuentra bien y con fuerzas.