¿Estamos a punto de presenciar la reaparición de Kate Middleton? Todas las claves sobre la gran pregunta

El Trooping the Colour es un desfile militar pero, sobre todo, es una vistosa y multitudinaria celebración de la Familia Real británica para conmemorar el cumpleaños del soberano. Para Carlos III el de este sábado 15 de junio será el segundo Día de la Bandera de su reinado y su presencial es muy esperada, sobre todo porque también se percibe como un momento para celebrar el regreso del monarca tras su tiempo de lucha contra el cáncer. Sin embargo, de forma inevitable, el foco de interés está puesto en otro lado: ¿reaparecerá Kate Middleton en el balcón del Palacio de Buckingham? Esta es la pregunta del día en el Reino Unido.

En un principio sola idea de que la princesa de Gales, la más popular de la Casa Real y retirada de la vida oficial desde Navidad para someterse a un tratamiento preventivo contra el cáncer, elija el cumpleaños del monarca para regresar implica que ella será la gran protagonista de un día en el que el homenajeado es el jefe del Estado. Podría entonces no presentarse como el momento más oportuno, aunque, por otro lado, es un acto de la máxima relevancia institucional, pero de baja intensidad a nivel físico y con poca presión si opta por reducir su presencia a un saludo desde el balcón del Palacio de Buckingham, que tradicionalmente duran minutos.

En ese caso la princesa de Gales no tendría que interactuar con el público, ni participar en el procesión real, ni pasar revista a las tropas, ni encajar preguntas sobre su estado de salud. Bastaría su sola presencia en el balcón del Palacio de Buckingham para mandar un poderoso mensaje a una nación que la elevó hace tiempo al estatus de "gran joya de la Corona británica". Además tampoco supondría una importante excepción ya que no sería la primera persona de la Casa Real que no participa en los actos de calle pero sí se asoma al balcón, la propia Isabel II lo hizo durante su Jubileo de Platino. Es más, el propio Carlos III ha variado su manera de proceder para esta edición, ya que acudirá en carruaje y no a caballo.

Esa aparición de Kate evitaría además la imagen del príncipe Guillermo en solitario con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Una foto que de darse tendría irremediablemente un aire triste y evocaría tiempos pasados que no fueron mejores, tiempos en los que ya vimos a un príncipe de Gales guiar a sus hijos por un camino institucional y vital sin la presencia de su madre.

Teniendo en cuenta que el Palacio de Kensington no ha confirmado ni negado la aparición de la princesa de Gales junto al resto de su familia, hay que recordar que en la última actualización de su estado solo advirtieron que regresaría a sus funciones cuando su equipo médico lo autorice. Adelantaron también que cualquier aparición esporádica en un acto oficial no implicaría necesariamente que estuviera lista para reincorporarse por completo a la agenda institucional. Por otro lado, la princesa de Gales envió la semana pasada una carta para disculparse con las tropas de la Guardia Irlandesa de las que es coronel por no asistir al ensayo. Fue esta declaración la que hizo que cogiera fuerza la idea de que Kate podría reaparecer el próximo sábado.

De momento la Casa Real británica no ha frenado unas especulaciones que corren como la pólvora por el Reino Unido con argumentos enfrentados. Mientras medios como The Telegraph recuerdan que la institución nunca confirma por adelantado los asistentes a este desfile de militar, otros, como Daily Mail ven muy significativo el hecho de que ni el Palacio de Buckingham ni el de Kensington hayan querido contestar sobre la posible presencia de Kate, algo que habría sido muy efectivo para no generar falsas esperanzas en torno a uno de los eventos del año para la Casa Real. Con este escenario, es posible que todo dependa de cómo se encuentre la princesa ese día y que haya que esperar para verlo, aunque será complicado que su posible traslado entre Windsor, donde esta su residencia de Adelaide Cottage, y Londres logre pasar inadvertida en un país y ante unos medios que están deseando verla.

Faltan pocas horas para que el Reino Unido resuelva el misterio del día, pero lo que ya está confirmado es que tanto la reaparición de Kate Middleton como su ausencia serán los protagonistas del día.

