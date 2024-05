La única condición que habría puesto Kate Middleton para encontrarse con el príncipe Harry en los próximos días

El príncipe Harry (39) vuelve a Londres el próximo 8 de mayo para participar en los actos por el décimo aniversario de la creación de los Juegos Invictus, su proyecto más personal relacionado con los veteranos de guerra. Este viaje a la capital del Reino Unido ha hecho que surja la siguiente pregunta, ¿va a visitar el duque de Sussex a su cuñada, la princesa de Gales, tras el anuncio de su cáncer?

Según el diario británico Mirror, habría una condición para que Kate Middleton se encontrase con el hermano pequeño de su marido. “Si el Rey se lo pide, ella lo hará, pero como Carlos III es un alma sensible y comprensiva es poco probable que lo haga. El momento debe ser adecuado y ahora no lo es”, ha especificado Ingrid Seward, editora jefe de la revista Majesty y autora de libros sobre la Familia Real británica como William & Harry y My Mother and I.

De la misma manera, Ingrid Seward ha señalado que tampoco hay muchas opciones de que el duque de Sussex se reúna con el príncipe Guillermo, puesto que la relación actual entre los dos hermanos no es la más idílica y el heredero al trono está volcado en el cuidado de su mujer y tres hijos: George (10), Charlotte (9) y Louis (6). “El príncipe Guillermo ya tiene suficiente y no necesita más estrés”.

Hay que recordar que el pasado 22 de marzo - cuando Kate Middleton hizo público su diagnóstico de cáncer - el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle enviaron un mensaje con el que enviaron apoyo a la princesa de Gales ante esta situación tan delicada. “Deseamos salud y curación para Kate y la familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”. La última vez que los duques de Sussex y los príncipes de Gales coincidieron fue en septiembre de 2022 durante el funeral de Estado de Isabel II celebrado en la capilla de Westminster y en la capilla de San Jorge de Windsor. Así mismo, el 6 de mayo de 2023, el príncipe Harry, en solitario, vio a su cuñada nuevamente en la coronación de los reyes Carlos y Camilla.

El posible reencuentro del príncipe Harry con su padre, Carlos III

Tal y como apuntan los medios de comunicación de Reino Unido, una posible reunión del príncipe Harry con los príncipes de Gales está prácticamente descartada. En cambio, hay una puerta abierta a un reencuentro entre el duque de Sussex y su padre, el rey Carlos III. “Está claro que Harry tiene muchas ganas de ver al Jefe de Estado mientras continúa su recuperación”, ha explicado una fuente cercana a The Sun.

Padre e hijo estuvieron juntos el febrero, justo después de que el soberano declarase que tenía cáncer, cuando Harry de Inglaterra hizo un viaje express a Londres para hablar con el monarca e interesarse por su salud. Un encuentro que fue de lo más breve, ya que tan solo duró 45 minutos.