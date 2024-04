La intrahistoria de la primera fotografía que se publicó del príncipe Guillermo y Kate Middleton hace 20 años

Cuando se matriculó en la Universidad de Saint Andrews, Kate Middleton no podía imaginar que aquella solicitud para estudiar Historia del Arte marcaría para siempre su destino. Ser alumna de este centro escocés hizo que compartiera aulas con el príncipe Guillermo, entonces segundo en la línea sucesoria al trono británico. Lo que comenzó siendo una amistad que habría estado propiciada por Emilia Jardine Paterson, acabó convirtiéndose en una historia de amor que cautivó a la realeza y se extiende hasta la actualidad, cuando afrontan unidos un complicado momento marcado por el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales. ¿Recuerdas la primera vez que fueron fotografiados juntos? Te contamos todos los detalles de aquella imagen que dio la vuelta al mundo.

VER GALERÍA

-Te contamos quién es quién en el círculo más cercano (y desconocido) de Kate Middleton

-Lo que Kensington quiso parar y lo que quiso conseguir con el vídeo de Kate Middleton anunciando su enfermedad

Tenemos que retroceder exactamente veinte años para situarnos en el 1 de abril de 2004, fecha clave en la relación del príncipe Guillermo y Kate Middleton puesto que fue entonces cuando dieron un paso más. Aquel día se oficializó, al menos de cara a la opinión pública, que el hijo mayor de Carlos III (entonces príncipe de Gales) estaba enamorado y quedó claro que su noviazgo iba muy en serio. La pareja fue fotografiada junta por primera vez disfrutando de una escapada a Klosters, una de las pistas de esquí más exclusivas de los Alpes suizos junto a St Moritz y Gstaad.

VER GALERÍA

Ambos, que llevaban dos años siendo compañeros de universidad, aparecen vestidos con ropa de nieve roja y oscura, guantes y gafas de sol en estas instantáneas que ocuparon entonces la portada de The Sun, medio británico las publicó en exclusiva mundial junto al siguiente titular: "Por fin... Will tiene novia. El príncipe y Kate juntos en Klosters". En el interior, un reportaje de cinco páginas que se hizo viral a pesar de que no estaba el auge de la era de las redes sociales. Estas fotografías confirmaban sin palabras los rumores sobre la relación del nieto de Isabel II, que llevaban meses circulando. Incluso se apuntó a que Middleton había pasado unos días en Balmoral y Highgrove, dos de los refugios de los Windsor.

VER GALERÍA

-¿Quién es la familia de Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, que se enfrenta a la dura enfermedad de uno de sus miembros?

Las imágenes fueron hechas por el paparazzi Jason Fraser, quien vivía a escasos pasos del Palacio de Kensington, que fue el hogar de Diana de Gales. Situado en el interior de Hyde Park, y a pocos metros del Royal Albert Hall, esta vivienda también la ocuparon los príncipes de Gales y sus hijos hasta verano de 2022. El fotógrafo era muy conocido en el Reino Unido, especialmente tras captar a la princesa Diana durante su último verano, cuando pasó las vacaciones en el yate Cujo por las aguas del Mediterráneo junto a Dodi Al Fayed, con el que murió en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto de 1997. También ha seguido muy de cerca la vida de los Beckham.

VER GALERÍA

A raíz de las fotografías en la nieve, la sociedad británica comenzó a soñar con que Guillermo de Inglaterra había encontrado a su princesa. Esos deseos se hicieron realidad. Aquella escapada supuso solo el primer paso de una larga historia que poco a poco se fue consolidando a la vez que Kate Middleton se convertía en uno de los miembros más queridos de la Casa Real. Siete años más tarde, tras una breve ruptura, el cuento de hadas se completó con su boda real en la Abadía de Westminster, celebrada también un mes de abril, concretamente el día 29.

VER GALERÍA

-Las novedades de la gran boda del duque de Westminster, padrino del príncipe George

La felicidad del matrimonio se multiplicó con la llegada al mundo de sus tres hijos. El 22 de julio de 2013 nació su primogénito, el príncipe George, que ocupa el segundo puesto en la línea sucesoria. El 2 de mayo de 2015 tuvieron a la princesa Charlotte y el 23 de abril de 2018 nació el príncipe Louis. A los tres los presentaron a las puertas del hospital St. Mary´s de Londres, ubicado en el barrio de Paddington, a poco más de un kilómetro y medio de Kensington, donde entonces vivían Guillermo y Kate.

El nacimiento de sus hijos

Dos décadas después de aquellas primeras fotos como pareja, los príncipes de Gales atraviesan una de las etapas más complicadas por la enfermedad de Kate Middleton, quien se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva tras ser diagnosticada de cáncer. La noticia, que ella misma comunicó mediante un vídeo, fue un shock que le ha llevado tiempo asimilar, pero en todo el proceso cuenta con el apoyo incondicional de su esposo. "Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad", aseguraba. La prioridad de ambos es tener tiempo, espacio y privacidad para pasar esta etapa en la intimidad, la misma que marcó los inicios de una historia de amor que es cada día más fuerte.