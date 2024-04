El príncipe Eduardo se emociona hasta las lágrimas con las palabras que le ha dedicado su mujer, Sophie de Edimburgo

En la antesala de su 60 cumpleaños (los cumple el 10 de marzo), el príncipe Eduardo ha sido sorprendido en público por Sophie de Edimburgo, quien le ha hecho emocionarse hasta las lágrimas. El hermano pequeño de Carlos III, uno de los miembros más activos de la Corona británica, se ha desplazado con su esposa a la ciudad de Leeds, en la zona norte de Inglaterra, para entregar los Premios comunitarios de deporte y ocio. No imaginaba que se convertiría en el gran protagonista de la ceremonia de estos galardones gracias a la demostración de amor y profunda admiración de la mujer con la que comparte su vida desde hace un cuarto de siglo.

No es habitual que los miembros de la realeza británica expresen sus emociones en público y mucho menos en actos institucionales, pero la duquesa de Edimburgo ha hecho una excepción y durante su intervención en la gala ha "aprovechado esta oportunidad para reconocer otro gran hito y compartir un pequeño homenaje a mi querido esposo mientras celebra su 60 cumpleaños, este domingo". Inmediatamente todas las miradas se han puesto en Eduardo de Edimburgo, quien ha reaccionado con sorpresa y cierta timidez a la sorpresa, que entonces solo acababa de empezar.

En los primeros segundos, Sophie de Wessex ha repasado el absoluto compromiso del 13º en la línea de sucesión al trono con las causas a las que apoya y sus patronazgos. Desde los Premios Duque de Edimburgo (DofE) que creó su padre y define como "la más inspiradora de las organizaciones benéficas juveniles" al trabajo de los atletas de la Commonwealth, su vínculo con el Instituto Marino del Caribe Central y su estrecho vínculo con el mundo militar. En todas las iniciativas se compromete a partes iguales, preocupándose por sus proyectos y su desarrollo.

"Es como un iceberg, lo que se ve en público es solo una pequeña parte de lo que ocurre entre bastidores. Lo que nunca se ve ni se puede cuantificar es el esfuerzo que dedica [ ... ] Haga lo que haga da el 150% de sí mismo y, si todo lo demás falla, dedica toda la energía que le sobra a nuestros agotados perros o a destrozar el jardín", ha comentado divertida Sophie de Edimburgo, quien ha dado varios detalles del lado más personal del príncipe Eduardo, ese que conocen únicamente sus allegados.

"Es el mejor de los padres, el más cariñoso de los maridos y sigue siendo mi mejor amigo", ha dicho mientras se emocionaba a la vez que el hermano menor del monarca escuchándola. Cabe recordar que se casaron el 19 de junio de 1999 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor y son padres de dos hijos, Lady Louise y James, conde de Wessex. Con 20 y 16 años respectivamente son los sobrinos más jóvenes de Carlos III y estaban muy unidos a Isabel II y Felipe de Edimburgo, con los que compartían pasiones.

Desde aquel enlace real, Sophie de Edimburgo ha tenido en su esposo a un "guía" que la ha acompañado en el paso de los años y se siente muy orgullosa de él. "Me ha dado muchos consejos (no siempre aceptados, lo admito), y sus conocimientos e instintos, perfeccionados a lo largo de décadas de servicio, son de un valor incalculable. Así que compartimos notas de discursos (no ésta, ¡lo siento, cariño!), charlamos sobre temas que nuestros patronatos pueden estar abordando, y juntos creo que formamos un buen equipo", ha indicado antes de ofrecer un brindis con el que le ha dedicado el más feliz de los cumpleaños.

Cuando la intervención ha finalizado, y entre fuertes aplausos, los duques de Edimburgo se han dado un abrazo en el que ambos se han mostrado muy emocionados. Además, el príncipe Eduardo ha podido soplar las velas por adelantado ya que le han preparado una tarta que emulaba una pista de tenis. Se trata de un deporte muy importante para el matrimonio ya que fue durante un partido cuando se conocieron, en 1993.

Un bonito recuerdo a Felipe de Edimburgo

El recuerdo de Felipe de Edimburgo, del que el príncipe Eduardo heredó el título hace exactamente un año, también ha estado muy presente en el discurso. Sophie ha contado que su esposo tiene mucho de su padre, como esa timidez cuando hablan de él en público y su comodidad estando en un segundo plano. "Le horrorizará verme aquí hablando de él en público. Sin mirarle, supongo que ahora estará sentado con los ojos ligeramente entrecerrados, posiblemente con los brazos cruzados, o con un brazo extendido sobre la mesa y, a todos los efectos, con un aspecto idéntico al de su padre cuando yo pronunciaba discursos sobre él", ha apuntado divertida.

También ha contado que las dos veces que habló sobre el esposo de Isabel II se sintió "como si estuviera a punto de lanzarme desde un avión sin paracaídas, pero aferrándome a la vaga esperanza de un aterrizaje suave". Y es que al recordado duque de Edimburgo "nunca le gustó que nadie le hiciera cumplidos, pues creía que lo importante eran las organizaciones a las que apoyaba, no él" y nunca buscó elogios para sí mismo. El menor de sus cuatro hijos, Caballero de la Orden de la Jarretera en 2006, comparte esa opinión con su progenitor y siempre ha apoyado el reinado de su madre y de su hermano con discreción y orgullo.

