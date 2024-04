El paso al frente de James de Wessex, el hijo de 16 años del príncipe Eduardo

Entre los miembros de la Familia Real británica que este domingo apoyaron al rey Carlos III en el que fue su primer gran acto público desde que se conoció que tenía cáncer, destacó la presencia de uno de sus sobrinos. Se trata de James, conde de Wessex, el hijo menor de 16 años de los duques de Edimburgo, que ha pegado un fuerte estirón y ya es tan alto como su padre. El que fuera el nieto más joven de Isabel II, llamó la atención en el servicio religioso que tuvo lugar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, ya que este año la presencia de las nuevas generaciones ha sido casi inexistente y él ha dado un paso al frente. Los príncipes de Gales y sus hijos fueron los grandes ausentes, pues quieren un tiempo en familia y la mayor privacidad después de que Kate Middleton anunciara que está enferma. Tampoco acudieron otros sobrinos del monarca, con lo que la presencia de James alcanzó un gran protagonismo.

Aunque sigue siendo un gran desconocido, el anterior vizconde de Severn está acudiendo cada vez a más actos oficiales desde que su tío subió al trono. Vive con sus padres en Bagshot Park, una finca del siglo XVII cerca de Windsor, y ocupa el puesto decimoquinto en la línea de sucesión al trono. Nació por cesárea en el hospital Frimley Park de Surrey el 17 de diciembre de 2007 y fue bautizado con los nombres de James Alexander Philip Theo Mounbatten- Windsor.

Aunque James tiene una hermana mayor, Lady Louise, de 20 años, en el momento de su nacimiento imperaba la primogenitura de preferencia masculina, lo que implica que ahora es conde de Wessex, título que heredó de su padre y va delante de ella en la línea dinástica. Esta norma cambió con la Ley de Sucesión de la Corona de 2013 (que se introdujo antes del nacimiento del príncipe George para permitir que los hijos mayores, independientemente de su género, no fueran desplazados), pero solo se aplica a los bebés reales nacidos después del 28 de octubre de 2011, con lo que no afecta a los hijos del príncipe Eduardo.

James fue bautizado en la capilla privada del Castillo de Windsor el 19 de abril de 2008. A partir de 2020 acudió al colegio Eagle House School, cerca de Sandhurst (Berkshire) y actualmente es estudiante de secundaria en Wellington College, en el mismo condado. Aunque le corresponde el estatus de príncipe y el tratamiento de alteza real, por haber sido nieto de monarca por línea paterna, sus padres cuando se casaron anunciaron, según sus deseos, que ninguno de sus hijos llevaría el título de príncipe o princesa y prefirieron que ostentaran los títulos que se les otorgan a los hijos de un conde. Sobre esto, su madre dijo al Sunday Times en 2020: “Tratamos de educarlos en el entendimiento de que es muy probable que tengan que trabajar para ganarse la vida. Por eso tomamos la decisión de no utilizar los títulos de Su Alteza Real. Los tienen y pueden decidir usarlos a partir de los 18 años, pero es muy poco probable”. De hecho, Lady Louise, la ausente por segundo año consecutivo en el servicio religioso de Pascua, tiene 20 años y no usa este tratamiento.

James y su hermana debutaron en su primer compromiso internacional en abril de 2015, cuando tenían siete y once años respectivamente. Acompañaron a sus padres a la Fundación Ubunye en Grahamstown (Sudáfrica), una organización sin ánimo de lucro de la cual su madre es patrona. Los dos participaron activamente en los festejos del Jubileo de Platino de la recordada monarca y en su funeral. Posteriormente, ha participado en la Coronación de su tío y en el desfile militar del Trooping the Colour. En un ámbito más familiar, James disfruta mucho del verano en el castillo de Balmoral, donde le gusta preparar hamburguesas y se involucra activamente en las barbacoas estivales, según publicó The Sun, y destaca por sus aptitudes para la pesca del salmón.