El príncipe Guillermo reaparece dos días después de ausentarse del funeral del rey Constantino por 'motivos personales'

El príncipe Guillermo ha reaparecido en público dos días después de que a última hora y por “motivos personales” se ausentara del funeral en Windsor con motivo del primer aniversario de la muerte del rey Constantino de Grecia, lo que fue muy comentado. El heredero al trono ha visitado la sinagoga Western Marble Arch en el centro de Londres para participar en un debate y una charla sobre el aumento del antisemitismo en Gran Bretaña, mientras su mujer, Kate Middleton, sigue recuperándose tras su cirugía abdominal del pasado 16 de enero.

Ataviado con la kipá, el casquete redondo que usan los judíos para cubrirse la coronilla, el príncipe Guillermo se reunió con Manfred Goldberg y Renee Salt, dos supervivientes del Holocausto, así como con jóvenes que han participado en el proyecto Lecciones de Auschwitz. A su llegada recibió un ramo de flores para su esposa y después se reunió con el rabino Daniel Epstein, quien dirige la sinagoga.

El hijo mayor del rey Carlos del Reino Unido dijo a los presentes que “los prejuicios no tienen lugar en la sociedad. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Quiero que todos sepan que pueden hablar sobre ello y sus experiencias. Tanto Catherine como yo estamos extremadamente preocupados por el antisemitismo del que habéis hablado esta mañana y lamento mucho si lo habéis tenido que experimentar. No tiene lugar y es por eso que estoy aquí hoy para aseguraros a todos que a la gente sí le importa y no podemos dejar que pase”.

Este acto público viene después de ausencia del homenaje al último rey de los helenos y hermano de la reina Sofía que había organizado la reina Camilla. Unos minutos antes de que comenzara el servicio religioso en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, el príncipe Guillermo comunicó de forma personal que no podría asistir, a pesar de que iba a ser el encargado de una de las lecturas de la ceremonia, de que el antiguo monarca era uno de sus padrinos de bautismo y de los estrechos lazos de sangre y de amistad entre ambas la Familia Real británica y la griega.

Dado el delicado momento de salud por el que atraviesa su mujer, que se recupera ya en casa de su operación, el Palacio de Kensington rápidamente aclaró que la princesa de Gales sigue evolucionando bien y según lo previsto. Tampoco la ausencia del primero en la línea de sucesión al trono estaba relacionada con la muerte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, hija de los príncipes Michael de Kent y prima segunda del monarca, quien murió el pasado domingo aunque su fallecimiento no se comunicó de manera pública hasta dos días después.

