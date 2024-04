La conversación del príncipe Guillermo sobre Kate en los BAFTA que demuestra el delicado momento que viven

Loading the player...

El príncipe Guillermo es uno de los habituales en la alfombra roja de los premios BAFTA. Sin embargo, este año ha sido muy distinto para él, pues a su lado no se encontraba su mujer, Kate Middleton. La princesa de Gales permanece en casa, recuperándose tras someterse a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero, por lo que no ha podido asistir. Algo que a Guillermo le ha dado mucha pena, pues, como él mismo ha comentado, a Kate le encantan los BAFTA. El príncipe ha tenido muy presente a su esposa y ha hablado sobre ella al saludar a una de las asistentes, Elaine Bedell, CEO del Southbank Centre. Lo que Guillermo ha dicho demuestra que estos momentos están siendo realmente complicados para ellos. Dale al play y no te lo pierdas.

