Así se enfrenta George de Inglaterra a los exigentes exámenes escolares con la ayuda de su madre, la princesa de Gales

Está llamado a ser algún día rey de todos los británicos y, por ende, su formación académica juega un papel clave en su desarrollo como futuro monarca. El príncipe George se enfrenta estos días a su primer gran reto escolar con el que poder abrir un brillante expediente, sin duda una etapa crucial en su educación para la que se está preparando con la inestimable ayuda de su madre.

Fue precisamente Guillermo de Inglaterra quien confirmaba este lunes desde Singapur que su esposa, la princesa de Gales, se había quedado en casa y no le acompañó en ese viaje al país asiático por las pruebas que tenía por delante su hijo mayor. Pese a su corta edad, ya que tiene solo diez años que cumplió el pasado 22 de julio, el nieto mayor del rey Carlos III debe someterse a varios test importantes de asignaturas como Lenguaje y Matemáticas, entre otras.

El segundo en la línea de sucesión al trono está en sexto curso (el mismo que es aquí equivalente de Primaria) en Lambrook School, de ahí que el nivel de exigencia, implicación y responsabilidad sea cada vez mayor. Kate Middleton, siempre muy pendiente de sus retoños en su día a día, ha querido por tanto estar presente en estos momentos junto a él para apoyarlo, ayudarlo y guiarlo en dichas evaluaciones.

El Príncipe, que debe aprobar también la materia denominada allí como razonamiento verbal y no verbal, tiene como objetivo alcanzar una nota que le permita después ingresar en algún centro privado de prestigio. No solo eso, sino que una vez que lo consiga, también tendrá que pasar una serie de mínimos que le pidan en el internado específico al que finalmente vaya, como ocurre en el caso de los renombrados Eton College, Marlborough, Harrow, Radley o Winchester.

"Esto es como entrar en Oxford", asegura a HELLO! James Mitchell, cofundador de la empresa de asesoría educativa Think Tutor, entre cuyos clientes se encuentran algunas de las familias más ricas del país. En estos lugares el proceso de selección es altamente riguroso, "buscan a los mejores estudiantes" y en algunos casos "no necesitan donaciones", por lo que les hacen pruebas que son tanto "agotadoras como estresantes".

Al príncipe George, del que se medirán sus logros y potencial como alumno antes de ingresar a un centro superior, le esperan unas semanas de muchos libros en el aula y en su hogar de Adelaide Cottage. Tras pasar por la escuela Thomas’s Battersea, se incorporó el pasado curso con sus dos hermanos Charlotte y Louis a su actual colegio en Berkshire. Allí, además, su horario lectivo incluye clases los sábados, por lo que tiene que ir un día más a la semana de lo que es habitual para la mayoría.

