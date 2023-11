El príncipe Guillermo esboza las líneas maestras de su futuro reinado: 'Quiero ir un paso más allá'

Cada reinado tiene su sello particular. Antes de llegar al trono, Carlos III, que fue heredero durante 69 años, ya había avanzado que apostaría por una monarquía más atomizada en la que priorizaría el ahorro. Ahora ha sido Guillermo de Inglaterra, cuando acaba de cumplir un año como príncipe de Gales, el que ha ofrecido unas pinceladas de lo que tiene en mente para su futuro reinado. "Quiero cambiar las cosas de verdad", ha dicho a la prensa británica en Singapur, donde ha estado de viaje durante cuatro días.

"Me preocupan muchísimas cosas y, previamente, la familia ha estado poniendo el foco de forma brillante en muchas de ellas y poniéndolas de relieve. Yo quiero ir un paso más allá", ha dicho el príncipe Guillermo en lo que parece una verdera declaración de intenciones. Consciente de las limitaciones del jefe de una monarquía parlamentaria a la hora de facilitar cambios reales, se ha comprometido a, al menos, lograr reunir a las personas con la legitimidad para hacerlo.

Entre los asuntos que más le preocupan está la situación de las personas sin hogar. El heredero cree que es necesario prestar más atención a esta lacra y, además de proporcionarles un techo bajo el que dormir, aboga por tener en cuenta sus necesidades en lo que respecta a la salud mental, educación y empleo. Es habitual que los miembros de la casa real británica acumulen numerosos patronazgos para dar visibilidad a diferentes causas sociales, pero el futuro Rey cree que necesario ostentar un "liderazgo social" más firme.

Los príncipes de Gales, también patronos de varias organizaciones, ya apuestan ahora por concentrar menor número de causas a las que avalar, pero hacerlo en más profundidad. El matrimonio es uno de los grandes activos de la monarquía de Carlos III y su peso en la institución, con los duques de Sussex fuera de circulación desde que abandonasen sus obligaciones reales en 2020, no ha hecho más que crecer. Ahora, el hijo mayor del Rey tiene por delante el reto de seguir tranzando esa línea propia dentro del reinado de su padre que, inevitablemente, será más corto que el de Isabel II, y prepararse para tomar el testigo.

El príncipe de Gales ha hablado por primera vez en público de la impronta que espera dejar como Rey en Singapur, país al que ha regresado once años después de su última visita, para entregar los Premios Earthshot, uno de sus proyectos más personales. Creados por The Royal Foundation en octubre de 2020, estos galardones se basan en cinco objetivos: proteger y restaurar la naturaleza, combatir el cambio climático, limpiar nuestro aire, recuperar los océanos y construir un mundo libre de residuos. A diferencia de la pasada edición en Boston, la princesa de Gales no ha acompañado a su marido ya que se ha quedado en Reino Unido para ayudar a su hijo George con los exámenes.

Además de presidir la ceremonia de premios, a la que han acudido estrellas de cine como Cate Blanchett y Hannah Waddingham, el príncipe Guillermo se ha empapado durante cuatro días de la cultura del país asiático, líder en innovación medioambiental. Además de conocer de primera mano algunos de estos proyectos de I+D y visitar los lugares más emblemáticos, se unió al club británico de barcos dragón, un deporte naútico muy popular en Singapur. Ataviado con gorra y chaleco salvavidas, se convirtió en uno de los 22 remeros de los tradicionales barcos decorados con cabeza y cola de dragón.