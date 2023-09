El motivo por el que la princesa de Gales ha llevado vendada su mano en su última aparición pública

El último compromiso oficial de la princesa de Gales ha estado repleto de detalles, desde su look, en el que ha rendido homenaje a la diseñadora que creó su vestido de novia, Sarah Burton, quien hace unas horas abandonaba la dirección artística de Alexander McQueen, hasta las vendas que ha lucido en una de sus manos. Precisamente esta cuestión no ha pasado desapercibida y ha hecho saltar las alarmas entre sus admiradores, que desconocían el motivo por el que la esposa del príncipe Guillermo, patrona de The Forward Trust, llevaba ese apósito durante su visita a la prisión de entrenamiento High Down. Ahora, tras su paso por la localidad de Sutton para conocer cómo la organización benéfica apoya a quienes se encuentran dentro del sistema penal para recuperarse de sus adicciones, la duda ha quedado resuelta, y nada menos que por el palacio de Kensington.

Una pequeña lesión mientras jugaba con sus hijos

La princesa de Gales, que este fin de semana se desplazó a Francia para apoyar a la selección inglesa en su debut frente a Argentina en el Mundial de Rugby tras honrar a la difunta Isabel II en el primer aniversario de su muerte junto a su marido en la catedral de Saint David, ya está de vuelta en suelo británico. Si bien en esa cita, a la que asistió en solitario e intercambió impresiones y lo pasó en grande junto al presidente de la Rugby Football Union y la World Rugby Bill Beaumont, su mano derecha estaba en perfecto estado, días después ha sorprendido cubriendo una parte de ella con un doble esparadrapo colocado en sus dedos índice y corazón. ¿El motivo? Lo ha aclarado un portavoz del palacio de Kensington.

Tal y como ha expresado el emisario de la Casa Real británica restándole importancia, Kate, que se encuentra perfectamente pese a que se ha tocado en varias ocasiones los dedos durante su paso por la prisión, ha sufrido "una pequeña lesión, nada grave" mientras jugaba con sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en el trampolín de su casa; una actividad de la que, según la prensa británica, disfruta mucho y le permite mantenerse en forma al tiempo que pasa tiempo con sus pequeños. En definitiva, una contusión menor a causa de un pequeño golpe de la que se recuperará en cuestión de días y podrá librarse del apósito.

Cambio de look y homenaje a Sarah Burton

Esta no es la primera ocasión en la que la princesa de Gales aparece en un acto público con tiritas en la mano, pero sí es la única vez que el palacio de Kensington aclara los motivos por los que las lleva. Más allá del revuelo que se ha generado a raíz de este pormenor que ya ha quedado resuelto, la cuñada del príncipe Harry y Meghan Markle ha deslumbrado con un fantástico look en el que tanto su estilismo 'working girl' como su voluminosa melena de aires noventeros ha acaparado todas las miradas.

No cabe duda de que la nuera de Carlos III ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso con una renovada y favorecedora imagen y ha apostado por un cambio de estilo, con aires otoñales, de cara a esta nueva temporada. Para ello, ha dado un extra de luminosidad a su melena llenándola de reflejos rubios tanto en la zona frontal como en la parte interior y ha modificado su corte, sumándose a la tendencia del 'butterfly cut', que combina capas largas y otras más cortas para obtener más cuerpo. En cuanto a su vestuario, se ha decantado por un sobrio y elegante traje azul marino de corte entallado firmado por Sarah Burton que ha rescatado de su guardarropa y combinado con maestría con unos salones de tacón de aguja en ante.

