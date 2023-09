El homenaje de la princesa de Gales a Sarah Burton, la diseñadora de su vestido de novia

La más reciente aparición pública de la princesa de Gales está repleta de anécdotas, y no precisamente por sentido motivo que la ha llevado hasta la localidad de Sutton. Como patrona de The Forward Trust, ha visitado la prisión de entrenamiento High Down para conocer cómo la organización benéfica apoya a quienes se encuentran dentro del sistema penal para recuperarse de sus adicciones. La ocasión ha exigido de Kate una imagen rigurosa y ella, como siempre, ha estado a la altura con su look. Pero resulta que no se trata de un traje de trabajo cualquiera: la mujer del príncipe Guillermo ha aprovechado este compromiso oficial para rendir homenaje a la diseñadora de su vestido de novia, que hace menos de 24 horas hizo pública su renuncia.

El traje negro de la princesa de Gales con mensaje Sarah Burton

Son muchos los detalles que llaman la atención a simple vista del último look de Kate, desde su nueva melena ondulada hasta la aparente herida en su mano derecha, pero a nosotras, como expertas en moda que somos, nos ha atrapado particularmente su elección de vestuario. Lo que en principio parece ser solo un traje azul marino de corte entallado es también un guiño a una de sus diseñadoras favoritas, Sarah Burton, de Alexander McQueen, sello que está detrás de este conjunto de sastrería.

La modista británica ha estado a la cabeza de Alexander McQueen desde 2010, año en que falleció trágicamente su fundador, pero actuaba como mano derecha del mismo desde 1996, cuando ambos se conocieron en la prestigiosa Central Saint Martins. Si bien era una desconocida para el gran público, se ganó rápidamente la confianza de la clientela de la marca y, menos de un año después de asumir el rol de directora creativa, aceptó el encargo de diseñar el vestido de novia de Kate Middleton.

El adiós a la diseñadora de su vestido de novia

Desde ese momento, Burton ha sido su diseñadora de cabecera para jornadas de trabajo o ceremonias especiales, sea por medio de sus impecables trajes entallados o por esos vestidos clásicos de falda midi en vuelo que tanto gustan a Kate. De hecho, es ella quien firmó su simbólico look para la coronación de Carlos III, así como los tres diseños de alta costura que viste en los retratos que le hicieron por su 40º cumpleaños.

Este traje oscuro, tan favorecedor como elegante, podría ser un mensaje de despedida para la diseñadora británica, ahora que esta se marcha de la firma para la que ha trabajado por casi tres décadas. A juego con el tándem, Kate escogió unos salones de tacón de aguja en ante.

Un cambio de look ideal para el otoño: la nueva melena de Kate

Cuando hemos dicho que este look estaba cargado de anécdotas, no exageramos. La Princesa ha estrenado este martes, junto con su significativo traje, una melena mucho más luminosa, que ha cortado a capas con un flequillo de cortina para sumar volumen: el llamado butterfly cut que adoran las veinteañeras de moda. Estimamos que el cambio tuvo lugar incluso antes de su visita a Marsella, este pasado sábado, pero las imágenes apenas nos dejaron apreciar los detalles de sus reflejos en un tono castaño más claro.

Como accesorios, ha llevado únicamente sus pendientes de corazón en baño de oro con diamantes, de Kiki McDonough, y el colgante en oro, de Daniella Draper, que lleva grabadas las iniciales de sus tres hijos.

Recordamos su vestido de novia

Aparte del acertado rumbo por el que llevó a Alexander McQueen tras la muerte de su fundador, el trabajo de Sarah Burton será recordado por sus aportes a la moda nupcial, siendo el vestido de Kate su creación más replicada hasta la fecha. Quien pasaría a convertirse en duquesa de Cambridge lució un vestido de seda marfil con corpiño ajustado a medida, de mangas largas realizadas en encaje francés, que fue elaborado a mano por la Real Escuela de Costura. A ello se sumaba una voluminosa falda de organza con tres metros de cola, adornada con los mismos apliques florales de encaje.