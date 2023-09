No te pierdas el baile de los duques de Sussex convertidos en los reyes de la pista en el concierto de Beyoncé El príncipe Harry y Meghan Markle son grandes amigos de la artista, a quien conocieron en 2019

Los duques de Sussex han empezado el mes de septiembre bailando. Han asistido este viernes 1 de septiembre al concierto que Beyoncé ofreció en Los Ángeles, ya que son grandes seguidores de la cantante. El príncipe Harry (38) y Meghan Markle (42) llegaron vestidos como la propia artista había indicado, con detalles platas en sus estilismos, y acompañados por su buena amiga Abigail Spencer, excompañera de reparto de la actriz en la serie Suits, y con Doria Ragland, la madre de Meghan. Los cuatro disfrutaron de la actuación en uno de los palcos VIP, donde dieron el do de pecho y no dejaron de bailar. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

