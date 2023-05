Los príncipes de Gales se unen al rey Carlos III en el almuerzo celebrado en el Palacio de Buckingham previo a la coronación

Cuando faltan menos de 24 horas para que Carlos III se convierta en el cuadragésimo monarca en ser coronado en la Abadía de Westminster desde 1066, el Soberano y su mujer, la reina Camilla, así como otros integrantes de la Familia Real están haciendo frente a un torbellino de audiencias, almuerzos y reuniones y por supuesto, ensayos. Sin ir más lejos, está misma mañana, el Monarca, su esposa y el príncipe Guillermo se han desplazado hasta la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar la coronación, para realizar las últimas pruebas mientras el cielo de Londres se rompía y les sorprendía con una fuerte tormenta. Tras este último ensayo el Rey ha puesto rumbo al Palacio de Buckingham para agasajar con un almuerzo a los Gobernadores Generales y Primeros Ministros del Reino (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales).

Sin embargo, no lo ha hecho solo, y junto a él han estado los príncipes de Gales, a quienes se les ha podido ver charlando animadamente con los diferentes mandatarios. Kate, quien ayer mismo confesaba que ella estaba más nerviosa que sus hijos por la coronación, ha vestido un sencillo vestido lápiz blanco y negro de corte midi y cuello a la caja firmado por Jenny Packham que ha combinado con unos tacones negros con adornos de lazo de Aquazzura y clutch a juego. Guillermo, por su parte, ha elegido un traje azul marino con camisa blanca y corbata a juego.

El encargado de poner la nota de color ha sido el propio Carlos III, quien ha vestido con un elegante traje azul, cuya monocromía a roto con una original corbata rosa. El Rey se ha mostrado muy sonriente y ha dedicado un ratito para hablar con cada uno de los representantes políticos quienes han ido llegando al salón blanco antes de una recepción con bebidas en el salón de música seguido de un almuerzo en el salón azul. En total han sido 42 asistentes, incluido el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el primer ministro republicano de Australia, Anthony Albanese, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins.

Mientras tanto el príncipe Harry aterrizaba en el Reino Unido para su visita de 24 horas con motivo del gran acontecimiento, dejando a Meghan y sus dos hijos en casa. El duque de Sussex tiene intención de poner rumbo a California mañana por la tarde nada más se dé por finalizada la ceremonia de coronación ya que desea poder soplar las velas junto a su hijo Archie, quien mañana, casualmente, celebra su cuarto cumpleaños.

Después de este almuerzo, Carlos III, quien es el jefe de la Commonwealth, se ha trasladado hasta Marlborough House para reunirse, previa recepción en los jardines, con los diferentes Jefes de Gobierno de la Commonwealth cumpliendo así con otro de los importantes actos previstos en su agenda antes de volver de nuevo a las dependencias del palacio de Buckingham donde junto a otros integrantes de la Familia Real británica llevará a cabo una recepción para "invitados extranjeros". La deslumbrante velada recuerda irremediablemente a la llevada a cabo en la víspera del funeral de estado de la reina Isabel II, aunque ésta, sin duda, será una ocasión mucho más festiva.

La recepción también brindará una oportunidad para que algunos miembros de la realeza extranjera que no asistirán a la coronación del rey Carlos presenten sus respetos. Por ejemplo, la casa real de los Países Bajos ha confirmado que la princesa Beatriz, la ex reina holandesa, y su nieta, la princesa Amalia, futura heredera al trono, asistirán a la recepción pero no al servicio en sí. Ese día, solo el rey Guillermo y la reina Máxima de los Países Bajos representarán a la casa real. También ha confirmado su presencia la Elisabeth de Bélgica, quien junto con Amalia representará a la nueva generación de la realeza.