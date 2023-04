El príncipe Harry saca a la luz el acuerdo secreto de su hermano con un grupo editorial tras unas escuchas ilegales

Hace un mes, el príncipe Harry viajaba en solitario a Londres para comparecer en una vista previa contra el grupo editorial del diario Daily Mail, al que ha demandado conjuntamente con estrellas internacionales como Elton John, Hugh Grant o Elisabeth Hurley por unas escuchas ilegales. Durante las audiencias preliminares que comienzan este martes en el Tribunal Superior, el quinto en la línea sucesoria al trono británico ha presentado mediante sus abogados unos documentos en los que se desvela que el príncipe Guillermo también mantuvo un litigio con un sector de la prensa británica por este mismo asunto que se resolvió extrajudicialmente con una "gran suma de dinero"

VER GALERÍA

-Ahora sí que comienza la cuenta atrás para la coronación de Carlos III: las últimas novedades y detalles

-¿Hubo beso o no? El momentazo de Harry y Meghan en un partido de baloncesto en Los Ángeles

En 2020, el primogénito de Carlos III habría llegado a un pacto con News Group Newspapers (NGN), grupo editorial del magnate norteamericano Rupert Murdoch al que pertenecen el diario The Sun, The Times o el desaparecido News of The World. Este acuerdo que hasta ahora se desconocía es el argumento que esgrimen los abogados del duque de Sussex para justificar que haya esperado varios años para tomar medidas legales ya que los demandados han pedido a la corte que se desestime la petición porque se reclaman hechos que han prescrito.

David Sherbone, abogado del príncipe Harry, ha explicado que su cliente no ha recurrido antes a la justicia porque había un pacto secreto entre la Casa Real y el grupo de prensa. “Se acordó directamente entre estas partes, no a través de sus abogados, que al concluir el litigio de ‘interceptación de los buzones de voz de teléfonos móviles’, News admitiría su culpabilidad o resolvería la demanda de la realeza y se disculparía”, asegura. El duque de Sussex considera que los medios no cumplieron con su parte cuando buscó una disculpa en 2017 y por eso decidió emprender acciones legales.

-Este es el lugar que se baraja que ocupe el príncipe Harrry en la coronación de su padre

VER GALERÍA

Según el príncipe Harry, los Windsor tomaron esta medida para evitar que un miembro de la familia real se sentara en el banquillo y contara los detalles específicos de los mensajes de voz privados y altamente confidenciales que habían sido interceptados. “La institución estaba increíblemente nerviosa por esto y quería evitar a toda costa el daño sufrido en 1993, cuando The Sun y otro tabloide obtuvieron y publicaron ilegalmente detalles de una conversación telefónica íntima de mi padre y madrastra en 1989, cuando aún estaba casado con mi madre”.

El duque de Sussex, al que veremos en poco más de una semana con los Windsor pero sin Meghan Markle en la coronación de Carlos III, alega ante la justicia que dos de los diarios del citado grupo se entrometieron ilegalmente en la vida de su madre, la princesa Diana, y en la suya propia tanto de niño como durante su relación con Meghan Markle. También acusa a estos medios de obtener datos privados como las facturas telefónicas y el historial médico, y de contratar a un detective privado en Estados Unidos para conseguir información sobre la familia de su esposa cuando se hizo público su romance. Después de tres días de audiencias preliminares, el Supremo determinará si habrá juicio y, de ser así, empezaría en enero de 2024.