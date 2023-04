¿Hubo beso o no? El momentazo de Harry y Meghan en un partido de baloncesto en Los Ángeles Los duques de Sussex fueron captados por la 'kiss cam' y su reacción ha sido muy comentada

El príncipe Harry y Meghan Markle aparecieron por sorpresa en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California) y, como siempre, se convirtieron en el centro de todas las miradas. Unos días antes de que se celebre la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, su hijo disfrutó del partido que disputaron Los Angeles Lakers contra los Memphis Grizzlies y a juzgar por las imágenes parece que lo vivieron con mucha emoción.

- Meghan Markle desmiente los rumores que circulan sobre la causa de su ausencia en la coronación

Las cámaras captaron a los duques de Sussex en uno de los palcos, ya que prefirieron ver el partido desde un lugar más privado. Normalmente, las celebrities que acuden a ver estos partidos de baloncesto suelen sentarse a pie de pista y en las primera filas, para estar más cerca de los jugadores y disfrutar del juego con mayor intensidad.

- Meghan Markle reaparece con nueva imagen en medio de la polémica sobre su ausencia en la coronación

Sin embargo, eso no impidió que no fueran captados por la 'kiss cam', la famosa cámara que escoge a parejas del público para que se den un beso. Fue entonces cuando Harry protagonizó un momentazo que ha sido muy comentado. Al ver que les había captado la cámara, el hermano de Guillermo de Inglaterra se acercó a su esposa como si fuera a besarla, sin embargo, Meghan se echó a reír y le agarró del brazo, como si no quisiera. El Príncipe se quedó cortado e hizo un gesto con su boca como diciendo 'ups'.

Las imágenes emitidas en las redes sociales de la NBA han terminado haciéndose virales, provocando cientos y cientos de mensajes. "Meghan está feliz", "Me encanta verles tan relajados", "Forman una pareja preciosa, ahora sí se les ve felices" o "La cara de Harry es adorable", han comentado.

- ¿Qué hay detrás de las negociaciones entre Harry y la Familia Real británica?

Para su cita con el baloncesto, el duque de Sussex se decantó por unos pantalones vaqueros, chaqueta oscura, camisa blanca y zapatillas deportivas, mientras que su mujer presumió de piernas con unos shorts de color rosa, a juego con su chaqueta. Además, Meghan llevaba unos zapatos nude con taconazo y su larga melena suelta con ondas.

Harry y Meghan no fueron los únicos que acudieron al Crypto.com Arena de Los Ángeles. El estadio contó con más de 20.000 aficionados entre los que se encontraban rostros tan conocidos como Kim Kardashian, que acudió junto a su madre Kris Jenner y su hijo Saint West. Todos se sentaron a pie de pista, donde también vimos al actor Adam Sandler y al rapero y cantante Sean 'Diddy' Combs.

Todos los episodios disponibles aquí