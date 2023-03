Meghan Markle gana una batalla legal a su hermana Samantha, mientras Harry pleitea en Londres

Los duques de Sussex se encuentran inmersos en varios procesos judiciales. Mientras el príncipe Harry pleitea en Londres contra un grupo editorial por supuestas escuchas telefónicas y otras violaciones a su privacidad en una querella colectiva presentado junto a otras celebridades, Meghan Markle le ha ganado a su hermana Samantha una batalla judicial al desestimarse una demanda que había interpuesto contra ella.

La Duquesa fue acusada por su hermana de difundir “mentiras manifiestamente falsas y maliciosas” al decir que era “hija única” a una “audiencia mundial” durante la entrevista que concedió en 2021 a Oprah Winfrey. Además, la demanda dice que “orquestó una campaña para difamar y destruir la reputación de su hermana y su padre”. Eso se hizo, según la querellante, para someter a Samantha a una “humillación, vergüenza y odio a escala mundial”. También afirmó que el libro Finding Freedom, escrito por periodistas afines a la pareja real incluía “declaraciones falsas” sobre ella.

Ahora, la jueza Charlene Edwards Honeywell de Florida ha archivado la demanda argumentando que Meghan expresó “una opinión sobre su infancia y su relación con su media hermana” y que al ser un sentimiento sobre cómo ella recordó sus años de niñez “no podía demostrarse que era falsa”. “El tribunal determina que la declaración de la acusada no es objetivamente verificable ni está sujeta a pruebas empíricas. La demandante no puede refutar plausiblemente la opinión de la demandada sobre su propia infancia”. Respecto a las afirmaciones del libro, la jueza también las ha desestimado porque Samantha no pudo probar que Meghan interviniera en el contenido del ejemplar.

Este triunfo legal se suma a otro de carácter profesional que acaba de conseguir Meghan, el Premio Gracie por su podcast Archetypes. Se ha destacado su faceta como presentadora en estos innovadores formatos de entretenimiento. Los Gracie reconocen la programación ejemplar creada por mujeres, para mujeres y sobre mujeres en todas las facetas de los medios y el entretenimiento”.

Meghan ha querido agradecer el reconocimiento con las siguientes palabras: “Gracias a la Fundación Alliance for Women in Media por este prestigioso honor. Este es un éxito compartido para mí y el equipo detrás de Archetypes, la mayoría de los cuales son mujeres, y las invitadas inspiradoras que se unieron a mí cada semana”.