Los duques de Sussex tendrán que declarar tras la demanda presentada por la hermana de Meghan

Los duques de Sussex tendrán que subirse al estrado para someterse a un interrogatorio como consecuencia de su juicio contra Samantha Markle, la hermana de Meghan. Tras la demanda que esta interpuso contra la californiana por difamación, la jueza a cargo del caso, Charlene Edwards Honeywell, ha denegado a la actriz su solicitud para evitar que tanto ella como Harry sean llamados a responder las preguntas que los abogados de Samantha consideren oportunas, tal y como ha desvelado este miércoles el Daily Mail a través de la publicación de unos documentos. Pese a ello, la magistrada ha afirmado que por el momento no se sabe si el caso llegará a esa instancia o si será desestimado antes de que se produzca.

VER GALERÍA

Samantha Markle, que demandó a su hermana tanto por las declaraciones que dio en la entrevista con Oprah Winfrey en 2021 como por los extractos en los que se hace alusión a ella en el libro Finding Freedom en 2020, pide una compensación económica de 75.000 dólares por los daños causados, pues asegura haberse sentido humillada y avergonzada "a escala mundial".

La histórica entrevista que supuso el punto de no retorno para los duques de Sussex

Ahora, gracias a los escritos conseguidos por el mencionado diario británico, se sabe que Charlene Edwards ha impugnado la petición de los abogados de la exactriz estadounidense, de 41 años, para evitar que ella y el príncipe Harry fueran sometidos a las preguntas de los abogados de Samantha, pero también ha apuntado que, tras realizar una revisión preliminar, se ha visto que podría haber bases para desestimar parte de las acusaciones. "La acusada Markle no demuestra que circunstancias inusuales justifiquen la suspensión solicitada o que se produzcan perjuicios o una carga indebida si el Tribunal no impone una suspensión", ha expresado por escrito la magistrada, que también ha puntualizado que "la revisión no revela, en este momento, una indicación clara de que el Tribunal desestimará la acción en su totalidad".

De este modo, si el proceso continúa según lo previsto, el matrimonio tendrá que rendir declaración el próximo mes de julio, momento para el que es muy probable que también sea llamado Thomas Markle, padre de las involucradas.

VER GALERÍA

¿Qué es lo que busca Samantha?

Hasta la fecha los abogados de Meghan se habían opuesto a responder las 38 preguntas que los representantes legales de Samantha, que ha tenido una relación complicada con la duquesa de Sussex desde que se hiciera público su compromiso con Harry en 2017, habían incorporado en su demanda, en el estado de Florida, con la esperanza de que el caso se desestimara completamente antes de llegar a ese punto y por considerarlas poco relevantes y "vagas".

También habían pedido que se paralizaran las indagaciones alrededor del caso, lo que también les fue denegado. Entre las solicitudes de Samantha se encuentra una que reza "indique si alguna vez se ha pronunciado en defensa de la demandante después de ver el escrutinio público y el odio que ha recibido de sus fans".

Del momento fan de Harry a los juegos de Archie: las imágenes más divertidas de la docuserie de los duques de Sussex

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!