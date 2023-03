Todas las incógnitas que plantea el viaje a Reino Unido del príncipe Harry

Por sorpresa y ante una nube de fotógrafos, el príncipe Harry se ha presentado en el Tribunal Superior de Londres para hacer frente a una demanda conjunta con otras celebridades contra el grupo editorial del periódico Daily Mail. Una aparición imprevista, que se produce semanas antes de la coronación de Carlos III, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo y que deja en el aire muchas incógnitas como: ¿Dónde se aloja?, ¿Han viajado con él Meghan y sus hijos? ¿Se reunirá con su padre?

Un desplazamiento que parece que ha hecho en solitario

La presencia del duque de Sussex en el centro de Londres con traje y abrigo, solo y ante una gran expectación hace pensar que quizá su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet, no han viajado con él. Dado lo celosos que los Duques son de su intimidad y de la de sus pequeños, cuyas apariciones públicas han sido escasas y muy medidas, extrañaría ver a la familia al completo en Londres. Además, cuando uno de los duques tiene que viajar, al otro le gusta quedarse en casa con los niños.

Harry también ha dicho en varias ocasiones que para él regresar al Reino Unido es peligroso y que al no tener escoltas oficiales (se le retiraron tras su paso atrás como miembro de la Familia Real británica) no se siente seguro en el país que le vio nacer. Así que ante estos temores no parece lógico que haya traido a los suyos. También es bastante probable que los Sussex no quieran alterar la rutina escolar de sus hijos ni hacerles pasar por un viaje demasiado largo para una estancia que se antoja que será corta.

¿Cuánto tiempo estará el príncipe Harry en Reino Unido?

Harry podía haber comparecido de manera telemática desde su casa de Montecito (California) en esta batalla legal por violación de privacidad y uso de métodos abusivos para conseguir informacion por parte del medio demandado, pero ha elegido estar presente, lo que refleja la importancia del caso para él. La vista ha comenzado este lunes y se prolongará durante cuatro días cuando se determinará si la causa se archiva o si se va juicio.

Dada la diferencia hora y el largo vuelo de regreso parece posible que Harry de Inglaterra permanezca, al menos, en suelo británico hasta finales de esta semana y pueda estar presente en la decisión del juez sobre el litigio.

¿Dónde se hospeda tras la decisión de su padre de desalojarle de Frogmore Cottage?

El que ha sido el primer viaje de Harry a Reino Unido, tras la muerte de Isabel II, que tuvo lugar el pasado septiembre, plantea el interrogante de dónde se aloja mientras se dirime el caso judicial contra el grupo editorial. A primeros de marzo, un portavoz de Archewell, la fundación de los Duques, confirmó que al hermano del príncipe Guillermo y su esposa se les había pedido que abandonaran su residencia de Frogmore Cottage, en Windsor. No se trata de una casa más, es su hogar soñado, el único sitio en el que se sienten seguros al otro lado del Atlántico y la única residencia que aún tenían en Gran Bretaña tras dejar de ser royals.

Harry y Meghan tienen que desalojar Frogmore Cottage como muy tarde a principios de verano, tras la coronación de Carlos y será en esta residencia donde se ubique al príncipe Andrés tras dejar el Royal Lodge, una propiedad mucho más grande y lujosa también situada en Windsor.

Así que técnicamente podría hospedarse en esa vivienda, aunque ya se estarían empaquetando y retirando muchos de los objetos personales que aún tenían allí. Así las cosas y dado que la visita no se prevé que sea demasiado larga cabe la posibilidad de que Harry haya optado por pernoctar en un hotel o en casa de algún amigo o familiar de su confianza.

¿Se reunirá con su padre? ¿Y con su hermano?

Harry ha ido a Reino Unido en unas fechas en las que los reyes Carlos y Camilla debían estar en Francia, en su primera visita de Estado. Sin embargo, los disturbios provocados en el país galo por la reforma de las pensiones obligaron a posponer el histórico viaje. Así, Harry, según apunta The Telegraph, sí que ha solicitado contacto con el monarca, pero le dijeron que estaba “ocupado”. Además, el Rey no está ni en Windsor ni en Londres, según ha informado el Palacio de Buckingham y se cree que partirá este martes hacia Alemania para emprender la segunda parte de esa visita de Estado que sí podrá llevarse a cabo.

Tampoco está previsto que vea a los príncipes de Gales ni a sus hijos que están fuera con su familia de vacaciones de Pascua, según apuntan varios medios británicos.

