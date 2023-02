Jeremy Clarkson, autor de una durísima columna contra Meghan Markle, pide perdón a los duques de Sussex

Jeremy Clarkson, periodista de The Sun, ha pedido perdón a Meghan Markle personal y públicamente tras declarar que "odiaba" a la duquesa de Sussex en uno de sus artículos. "Una de las cosas más extrañas que he notado en los últimos tiempos es que cada vez que se pide a una persona conocida que se disculpe por algo, no importa cuán sincera pueda ser esa disculpa, nunca es suficiente, pero voy a tratar de ir en contra de esta tendencia y pedir disculpas por las cosas que dije recientemente sobre Meghan Markle. Realmente lo siento", escribió en su perfil público después de enviarles un correo electrónico al príncipe Harry y su esposa el día de Navidad.

En el comunicado ha explicado las razones por las que escribió palabras tan hirientes de las que luego se arrepintió. "Por lo general, leo lo que he escrito a otra persona antes de presentarlo, pero ese fatídico día estaba solo en casa y tenía prisa. Entonces cuando terminé, simplemente lo envíe. Cuando apareció la columna al día siguiente, todo explotó. Al principio, lo ignoré, pero cuando lo volví a leer fue horrible, no me podía creer que yo hubiese dicho eso. Supe lo que había sucedido de inmediato. Había pensado en una escena de Juego de Tronos, pero olvidé mencionarlo y parecía que quería que se ejerciese algún tipo de violencia contra Meghan. Aborrezco la violencia contra las mujeres, y, sin embargo, parecía estar defendiendo eso". El reportaje le costó reproches de su círculo más cercano, e, incluso, una denuncia de su hija a sus perfiles sociales para que no pudiese publicar más contenido.

Ahora sabemos lo que pasó realmente entre el príncipe Harry, su padre y su hermano tras el funeral del duque de Edimburgo

El primero en disculparse fue el propio periódico The Sun, que también retiró la columna. Después su autor admitió en Twitter que se había excedido, pero nunca hasta ahora había pedido perdón directamente a Meghan Markle. Superado por las circunstancias, Clarkson intentó enmendar su error poniéndose en contacto de manera directa con el príncipe Harry y Meghan Markle: "Escribí a todos los que trabajaban conmigo diciéndoles cuánto lo sentía y luego, en la mañana de Navidad, envíe un correo electrónico a Harry y Meghan en California para disculparme con ellos también".

En cambio, los duques de Sussex no han aceptado sus disculpas, porque sienten que es una excusa. "Si bien el señor Clarkson emitió una nueva disculpa pública, lo que queda por abordar es su patrón de escribir artículos que difunden odio, teorías de conspiración peligrosas y misóginas. A menos que cada una de sus otras noticias también hayan sido escritas a toda prisa como afirma está claro que no se trata de un hecho aislado", aseguraba en un comunicado un portavoz del hermano pequeño del príncipe Guillermo en la que se señalaba que este desprecio hacía la protagonista de Suits era reiterado.

El príncipe Harry, sobre la guerra abierta con su familia: 'No han mostrado ninguna voluntad de reconciliación'

Igualmente, el príncipe Harry, durante su reciente entrevista en ITV, afirmó que no solo había atacado a su esposa en concreto si no a todas las mujeres. "Alienta a otras personas, en particular a los hombres, a pensar que es aceptable tratar a las mujeres de esa manera tan horrible, hiriente y cruel". Un terrible error que le ha costado a Jeremy Clarkson su trabajo en la plataforma de entretenimiento Amazon Prime, que habría decidido cancelar los dos programas en los que el presentador participa: Clarkson's Farm (La granja de Clarkson) y The Grand Tour.

