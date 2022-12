El sentido discurso de Kate Middleton dedicando su segundo concierto de villancicos a Isabel II

Loading the player...

El pasado 15 de diciembre, Kate Middleton grabó un discurso para introducir su segundo concierto de villancicos, que se emitirá en el canal ITV1, el 24 de diciembre a las 19:00 horas de la tarde. Durante su mensaje, titulado 'Together at Christmas', (Juntos en Navidad), la esposa del príncipe Guillermo ha pronunciado unas sentidas palabras en recuerdo a la reina Isabel II: 'La misa de villancicos de este año está dedicada a ella', ha expresado en un momento del vídeo en el que aparece vestida con un elegante traje que combina los colores negro y dorado, y las lentejuelas. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

