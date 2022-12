¡Más unidos que nunca! Kate y Guillermo, a juego con sus hijos en el tradicional concierto de villancicos

La Abadía de Westminster acoge este jueves el concierto prenavideño organizado por Kate Middleton, una cita anual donde la princesa de Gales ha podido presumir de sus dotes con el piano al ritmo de los villancicos navideños que ponen banda sonora a ese mes tan especial. Como anfitriona del evento, el cual será retransmitido en la celebración de Nochebuena, ha sido una de las primeras en llegar para recibir a sus invitados, quienes, por lo visto, han seguido al pie de la letra un código de vestimenta. Para las mujeres, un abrigo color burdeos, que tanto ella como su hija Charlotte y su hermana Pippa, incluso Zara Tindall, han querido lucir en esta velada para el recuerdo.

Kate deslumbra con un 'total look burdeos' y pendientes de rubíes

Kate Middleton luce radiante en su llegada a la abadía, a donde han acudido numerosos miembros de la Familia Real Británica y más allegados. No cabe dudas de que, cuando a la princesa le toca presidir un evento, se fija hasta en el más mínimo detalle de su look, el cual ha querido coordinar de pies a cabeza en la misma tonalidad burdeos. Como pieza principal, ha estrenado un abrigo-vestido cruzado, de Eponine London, que se ciñe a su cintura con una banda del mismo tejido, decorada por dos botones.

Al tratarse de un estilismo monocolor que cumple función de estilizar el cuerpo, aportando una sensación óptica de continuidad a la figura, la princesa de Gales no tuvo que complicarse al momento de seleccionar los complementos: sus salones de ante burdeos, de Gianvito Rossi, que vimos por última vez en su reciente viaje a Boston; guantes de punto calentitos; un bolso tipo clutch de piel efecto cocodrilo, y unos impresionantes pendientes colgantes de pequeños rubíes.

Las mujeres de la familia coordinan sus looks

No dejan de sorprendernos las similitudes entre los príncipes de Gales y sus hijos a medida que pasan los años y estos van adoptando un estilo propio. Si bien son todavía muy pequeños, se hace evidente la complicidad entre padres e hijos con los estilismos a juego que han escogido para hacer su gran entrada en familia: Guillermo y George, ambos de traje azul con camisa blanca y corbata, y Kate en perfecta sintonía con la princesa Charlotte, que viste un abrigo de doble botonatura con cuello felpudo del mismo color exacto que su madre. Y no fueron las únicas que se aferraron al uniforme no oficial impuesto por la glamourosa anfitriona del concierto.

Si bien Carole Middleton, por su parte, se ha distinguido con un diseño verse oscuro, Pippa Middleton sí ha optado por seguir la estela de su hermana con un abrigo burdeos; en concreto, un modelo de doble botonadura a contraste, cortesía de Karen Millen, al que ha añadido un cinturón de cuero negro para resaltar su silueta. A su derecha, Zara Tindall, hija de la princesa Ana, viste un abrigo similar, de corte clásico, también cruzado con botones negros.