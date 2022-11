Zara Tindall sorprende a su marido en televisión y saca su lado más aventurero

La participación de Mike Tindall en I'm a Celebrity Get me Out Here, un reality show británico muy similar a Supervivientes, creó una gran expectación entre la audiencia. A pesar de que el marido de Zara Tindall ha intentado hacerlo lo mejor posible en esta salvaje aventura por Australia, llegó incluso a ser líder de grupo en varias ocasiones, el exjugador de rugby ha sido tristemente expulsado este sábado quedando a las puertas de la ansiada final.

Sin embargo, antes de volver a la civilización, el deportista ha recibido la mejor de las sorpresas: la visita de su querida mujer. La nieta de la fallecida Isabel II ha sacado su faceta más atrevida y, enfundada en un mono corto vaquero y con deportivas, ha cruzado el océano para fundirse en un gran abrazo con su marido en mitad de la selva. Una bienvenida que ha estado repleta de amor.

"Te quiero, te he echado tanto de menos", se sinceraba la hija de la princesa Ana sin soltar en ningún momento al padre de sus hijos. Por su parte, Mike ha explicado a su esposa con todo lujo de detalles cómo ha vivido estas duras semanas alejadas de los suyos en condiciones extremas. El centrocampista declaraba que, sobre todo, ha aprendido a valorar mejor las cosas simples de la vida, como un plato de comida o el cariño de los suyos. Precisamente, quienes, a buen seguro, también están deseando verle son sus tres pequeños: Mia (8), Lena (4) y Lucas (1), con los que se reunirá en privado en su hogar.

Mike y Zara un equipo perfecto

Durante su estancia en este programa de televisión, Mike se ha abierto con sus compañeros y les ha contado algunos detalles de cómo es su relación con la prima mayor del príncipe William. El que fuese jugador de la selección de rugby de Inglaterra declaraba que Zara es su mayor apoyo y que en ningún momento había impedido que fuese a concursar y perseguir sus sueños. "Zara lo entiende. Me dijo que disfrutase y que fuese yo mismo".

De la misma manera, bromeaba sobre el hecho que más le preocupaba a su mujer no era que pudiera hacer algún comentario inadecuado sobre la Familia Real Británica, sino más bien que molestase al resto de participantes haciendo ruido al comer, una de las manías que más le incomodan a ella. Y es que Zara podía estar tranquila, ya que Mike ha demostrado ser un hombre reservado y comedido a la hora de hablar de los asuntos relativos a la corona inglesa. Incluso en su podcast, The Good, The Bad and The Rugby, a excepción de alguna anécdota divertida, prefiere evitar estos temas para no crear malentendidos.

