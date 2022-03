Las imágenes más simpáticas de Mia Grace animando a su padre, Mike Tindall, en un partido de rubgy

Loading the player...

Mike Tindall, casado con Zara Tindall, nieta de la Reina de Inglaterra, acaba de disputar un partido benéfico en el estadio Gloucester City que ha enfrentado a futbolistas contra jugadores de rugby. Con el nombre 'Battle of the Balls', el partido ha recaudado fondos para apoyar a los veteranos militares. Un evento que la hija mayor de la nieta de Isabel II, Mia Grace, de siete años, no ha querido perderse por nada del mundo. El ex jugador internacional de Inglaterra y su primogénita han protagonizado unas tiernas y conmovedoras imágenes durante el partido, dejando de manifiesto lo unidos que están padre e hija. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

